Arrivano indicazioni indubbiamente incoraggianti, a lungo termine, per quanto concerne la disponibilità PS5. Se da un lato in Italia assistiamo a sporadici restock per la console di Sony, come dovrebbe avvenire in giornata tramite GameStop, stando alle informazioni fornite poche ore fa sul nostro magazine, allo stesso tempo non dobbiamo distogliere l’attenzione sui progetti del produttore tra la fine del 2022 e lo scorcio iniziale del 2023. In tanti hanno riportato che la situazione sarebbe migliorata durante il secondo semestre dell’anno in corso, mentre ora abbiamo stime più precise del produttore nipponico.

Riscontri sulla disponibilità PS5 entro marzo 2023: cosa dobbiamo aspettarci a lungo termine

Come stanno le cose? Riscontri interessanti ci arrivano direttamente da Tom’s Guide, secondo cui una svolta potrebbe avvenire nel corso dei prossimi dieci mesi. Difficile prevedere lo scenario da oggi a Natale, ma la situazione pare stia migliorando. Provando ad analizzare i numeri più da vicino, sembrerebbe che Sony abbia tutte le carte in regola per spedire qualcosa come 18 milioni di PS5 durante il prossimo anno fiscale presso i vari store. Parliamo di stime globali e non declinate su specifici mercati, in attesa di capire quale sarà la quota delle unità destinate a sbarcare in Italia.

L’anno in questione terminerò a marzo 2023 e questo, in buona sostanza, vuol dire che nei prossimi dodici mesi Sony intende raddoppiare il numero di console vendute ai consumatori che si trovano in giro per il mondo. Come accennato in precedenza, al momento non è chiaro quante unità risulteranno disponibili già nel periodo natalizio, ma è chiaro che rispetto ad un anno fa la situazione stia gradualmente migliorando. Se non altro, perché la pandemia sta concedendo un po’ di respiro.

Nel frattempo, vi faremo sapere di volta in volta appena ci sarà una nuova disponibilità PS5 presso i principali store che operano in Italia.