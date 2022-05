Stanno prendendo piede alcune indiscrezioni particolarmente interessanti per tutti coloro che seguono da vicino le vicende di Apple, con un particolare riferimento ai prossimi iPhone 14 Pro. In tanti, infatti, si chiedono quali saranno i punti di forza di questa serie, provando a prevedere gli elementi che consentiranno ai suddetti device di differenziarsi rispetto ai prodotti 2021. Il focus di oggi 11 maggio si concentra sulle dimensioni dello schermo, con alcune indicazioni che vanno a completare il discorso fatto pochi giorni fa sul nostro sito, tramite altro articolo.

Cosa è lecito aspettarsi sulle dimensioni del nuovo iPhone 14 Pro in vista dell’uscita in Italia

Allo stato attuale, quali sono le previsioni che possiamo prendere in esame per coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull’iPhone 14 Pro? Stando alle indiscrezioni odierne, i tanto attesi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di Apple presenteranno dimensioni dello schermo leggermente più grandi rispetto a quello che abbiamo avuto modo di osservare qualche mese fa, in occasione del lancio sul mercato dei vari iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Questo quanto condiviso da un consulente del settore dei display, vale a dire Ross Young.

Cosa dobbiamo aspettarci più nel dettaglio? Secondo Young, è probabile che il prossimo iPhone 14 Pro possa avere uno schermo da 6,12 pollici, rispetto al display da 6,06 pollici dell’iPhone 13 Pro. Al contempo, il consulente ritiene che l’iPhone 14 Pro Max potrà contare su uno schermo da 6,69 pollici, destinato ad essere sarebbe leggermente più grande dello schermo da 6,68 pollici dell’iPhone 13 Pro Max. Vedremo se le scelte di Apple andranno effettivamente in questa direzione, o se assisteremo ad un colpo di scena in tal senso.

Resta il fatto che Apple voglia cambiare le carte in tavola anche sul fronte delle dimensioni dei nuovi iPhone 14 Pro.