Perché le reazioni WhatsApp non funzionano per tutti gli utenti Android e con l’iPhone ancora oggi 11 maggio? La distribuzione della nuova funzione è partita da qualche giorno, eppure ci sono ancora persone che non hanno ancora la possibilità di interagire con le reactions appunto a messaggi di qualsiasi tipo. Allo stesso modo, come avviene spesso per le novità più importanti, non tutti sanno come associare i loro feedback ai messaggi in chat. Giusto è dunque fare il punto della situazione della feature, per chiarire un po’ di dubbi e rispondere alle domande più frequenti.

Perché non ci sono ancora le reazioni WhatsApp in chat

Se le reazioni WhatsApp non funzionano ancora nella propria chat non c’è da preoccuparsi. In particolar modo poi, non c’è un aggiornamento da fare per ricevere la novità sul proprio smartphone Android o iPhone. Certo e come sempre, potrebbe essere utile dotarsi dell’ultima versione WhatsApp disponibile per il proprio dispositivo dallo store di riferimento ma è anche vero che l’arrivo della feature non dipende da questo.

La distribuzione delle reazioni WhatsApp sta semplicemente procedendo gradualmente. Sempre più gruppi di utenti riceveranno nelle prossime ore e giorni la novità senza che facciano alcunché. Dopo la lunga attesa per la feature, un po’ di ulteriore ritardo (almeno in alcuni casi) non sarà una tragedia.

Come associare le reazioni WhatsApp ai contenuti

Dopo aver chiarito il perché, le reazioni WhatsApp non funzionano ancora a tutti, va anche specificato come sarà possibile utilizzarle. Chi ha ricevuto la funzione avrà notato come, accanto ad ogni singolo contenuto condiviso nelle chat, sia comparsa un’icona di un’emoji che sorride. Basterà semplicemente selezionarla per avere a disposizione le reactions finora disponibili: ovvero il pollice su, la faccina che ride, quella che piange, ancora quella stupita, il cuore e le mani giunte n preghiera. Cliccando su una di queste, il feedback sarà associato appunto a contenuto desiderato.

Continua a leggere su optimagazine.com