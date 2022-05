In questo mercoledì 11 maggio non funziona l’app BancoPosta per i milioni di italiani che utilizzano lo strumento di gestione del loro conto bancario presso Poste Italiane. Ci sono problemi e anomalie anche per quanto riguarda l’app PostePay dedicata appunto alla gestione della carta di debito dell’istituto e pure nell’area riservata del sito Poste.it. Insomma, i disservizi sono molteplici e per questo motivo, tanto più gravi.

In che modo l’app BancoPosta non funziona? L’applicazione si apre normalmente sugli smartphone Android come sugli iPhone ma il disservizio si concretizza dopo l’inserimento del proprio codice di accesso segreto all’area personale. Dopo molta attesa, il sistema restituisce un messaggio di servizio non disponibile, almeno per il momento. Dunque l’utente viene invitato a riprovare più tardi con la procedura.

Il servizio Downdetector mette in evidenza qualche centinaio di segnalazioni di utenti ai quali non funziona l’app BancoPosta oggi 11 aprile, come anche quella PostePay. Le stesse difficolta si incontrano anche provando ad accedere al sito Poste Italiane da browser, nonostante più tentativi. Si presume che i tecnici siano al lavoro per un rapido ritorno alla normalità del servizio, anche se finora non sono pervenute delle comunicazioni relative al disguido e quindi non ne conosciamo i reali motivi.

Aggiornamento 12:40 – Le segnalazioni di problemi continuano ad aumentare in questi minuti. Non funziona l’app BancoPosta oramai da più di mezz’ora, considerando che le prime testimonianze di anomalie sono state raccolte subito dopo le ore 11 di questa mattina. Da una prova di redazione, si evince come (nonostante i numerosi tentativi nell’app finanziaria) si continui a visualizzare un messaggio molto simile o identico a quello presente nella foto di apertura articolo. Non si registrano ancora feedback da parte di PosteItaliane sul perché delle difficoltà in corso proprio oggi.

