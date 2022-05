Netflix nell’ultimo periodo sta affrontando sfide aziendali significative dopo aver registrato una perdita di ben 200.000 abbonati nei primi tre mesi dell’anno: la condivisione delle password e la nuova concorrenza stanno facendo sì che il colosso dello streaming a pagamento hanno parecchio inciso sulle sue recenti difficoltà. Ecco comunque pronta una soluzione che andrà, in un certo senso, a rivoluzionare il servizio ancor prima di quanto desiderato dagli utenti. I dirigenti di Netflix hanno spiegato che entro la fine del 2022 saranno introdotte ben due novità: la prima riguarda il blocco della pratica di condivisione degli account; la seconda prevede piani di abbonamento più economici con l’introduzione delle pubblicità.

A quanto pare, due persone che hanno condiviso i dettagli della comunicazione in condizione di anonimato per descrivere le discussioni interne dell’azienda hanno rivelato che i dirigenti di Netflix mirano aa introdurre il livello pubblicitario negli ultimi tre mesi dell’anno, andando, inoltre, a reprimere la condivisione delle password più o meno nello stesso periodo. Il mese scorso, Netflix ha sbalordito l’industria dei media quando ha rivelato che avrebbe iniziato ad offrire un abbonamento ad un prezzo inferiore con annunci pubblicitari, dopo anni in cui affermava pubblicamente che gli spot pubblicitari non si sarebbero mai stati visti sulla piattaforma di streaming.

Purtroppo, però, il colosso dello streaming on demand statunitense sta affrontando sfide commerciali importanti, annunciando di aver perso 200.000 abbonati nei primi tre mesi dell’anno e di prevederne altri due milioni nei mesi a seguire. Dall’annuncio degli abbonati, il prezzo delle azioni di Netflix è diminuito drasticamente, spazzando via circa 70 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dell’azienda. Ad ogni modo, le due novità sopra elencate giungeranno entro la fine di quest’anno o meglio tra il mese di settembre e dicembre 2022, non di certo oltre.

