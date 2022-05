MIKE fC (acronimo di From Campo, in quanto vive a Campomorone, nell’entroterra ligure) ha postato video sul mio canale Telegram Sir Red Ronnie, tra i commenti del post di ASCOLTAMI! fissato in alto sul canale.

Così mi sono collegato con lui durante la diretta di WE HAVE A DREAM.

MIKE fC in diretta a WE HAVE A DREAM

Mi ha colpito moltissimo il video “Label” dove, su una musica composta da lui, gli attaccano tante etichette sulla t-shirt. Sono rimasto sorpreso dal 1° canto dell’Inferno di Dante rappato senza fare un minimo errore. Poi c’era un video in genovese “Ghe semmo”. Ma soprattutto è stato affascinante il racconto che ha fatto di 40 giorni vissuti in una casa dentro un bosco senza nessun contatto col mondo.

Così l’ho invitato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

MIKE fC e Chiara Franzi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

MIKE F.C. è arrivato insieme alla fidanzata CHIARA FRANZI, che in passato era già stata ospite dei miei programmi. Chiaramente ha fatto a memoria tutto il 1° canto dell’Inferno di Dante Alighieri. Poi “Liscio un po’ ruvido”, “Pei monti a pë” e “Il bene che ti voglio”.

Ecco una sua breve bio:

Michele Ferroni, in arte Mike fC, è un cantautore/rapper in lingua italiana e ligure, nato a Genova nel 1989 e cresciuto a Campomorone, paese nell’entroterra del capoluogo ligure, a metà tra periferia e campagna.

Da bambino studia pianoforte, per poi dedicarsi dall’età di tredici anni al rap, autoproducendo due album in cameretta ed entrando a far parte della crew “Mad Boys”, realizzando con i suoi componenti il disco “Su questa strada”.

Nel 2011 pubblica la sua prima canzone rap interamente in genovese, dal titolo “Zena” e da allora prosegue nell’intento di proporre testi in lingua ligure abbinati a generi musicali innovativi.

Nel 2017 e nel 2018 vince il primo premio per la categoria solisti al Festival della canzone in lingua ligure, ricevendo anche il premio per il miglior testo con “Ferma o tenpo”.

L’anno successivo pubblica il suo primo album interamente in genovese, dal titolo “Luxe inti euggi” (Luce negli occhi), progetto che non si limita al rap, ma che contiene tracce che spaziano dalla trap al reggae, dal country al pop, includendo brani più cantautorali e importanti collaborazioni con altri artisti della scena musicale ligure.

Il 3 marzo 2020 decide di vivere “40 giorni offline” in una casa in mezzo a un bosco, raggiungibile solo a piedi, senza internet, telefono, tv… Durante questo periodo scrive “Messaggio”, un EP in italiano, attualmente quasi in fondo alla fase di arrangiamento. Il videoracconto dei “40 giorni offline” viene pubblicato sul canale Youtube di Mike nell’aprile del 2021.

Attualmente sta lavorando a vari progetti musicali e non solo, comprese iniziative per la valorizzazione della lingua e del territorio ligure.

