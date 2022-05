Un doppio rinnovo che piacerà ai fan quello di Law & Order e il suo spin-off Organized Crime. NBC ha annunciato che le due serie torneranno anche nella prossima stagione televisiva confermando così quello che ormai possiamo definire il suo zoccolo duro della programmazione. Law & Order torna per la stagione 22 e, secondo quanto riporta TVLine, e lo stesso farà Law & Order: Organized Crime rinnovato per una terza stagione seguendo così la scia di Law & Order: SVU che ha già guadagnato un’altra stagione (la 24a) come parte di un enorme rinnovo di tre stagioni annunciato lo scorso febbraio 2020.

Il Presidente della programmazione della NBC Lisa Katz ci ha tenuto a confermare l’affetto del pubblico e della rete al franchise: “L’iconico marchio Law & Order è da tempo sinonimo di NBC e non potremmo essere più entusiasti di riportare tutti e tre questi drammi per la stagione 2022-23. È una testimonianza della brillantezza della narrazione di Dick Wolf che irretisce il pubblico con questi personaggi indimenticabili anno dopo anno”.

I fan sono lieti di sapere del doppio rinnovo e non solo per le singole serie ma anche per quello che questo vorrà dire per un altro possibile crossover. Le serie di Dick Wolf sono attualmente in onda negli Usa e la prossima settimana andranno incontro al finale di stagione. La novità di questi ultimi anni, Law & Order Organized Crime, è andata in scena in Italia con la prima stagione ma la seconda è attualmente inedita e non andrà in onda prima della fine dell’anno.

Come andranno a finire le stagioni in corso e quali saranno le basi delle prossime lo capiremo solo continuando a seguire i nuovi episodi, per adesso solo in streaming per il pubblico italiano.