Jack Ryan è stato cancellato dopo quattro stagioni. La serie d’azione, tratta dai romanzi di Tom Clancy, non tornerà, ma sembra che Prime Video abbia in mente un potenziale spin-off con Michael Peña.

Il progetto non ha ancora una sceneggiatura o un piano preciso per il futuro, il che ha senso considerando che la terza stagione di Jack Ryan deve ancora uscire, quindi i fan possono aspettarsi molta più azione dalla serie tv prima ancora che uno spin-off entri in lavorazione.

Peña è stato recentemente scelto per interpretare un ruolo sconosciuto nella quarta stagione, e secondo Deadline, potrebbe essere l’occasione pere introdurre il personaggio di Domingo “Ding” Chavez, apparso in sette libri principali della serie di Jack Ryan. Tuttavia, si tratta solo di ipotesi e non c’è ancora nessuna notizia ufficiale sul potenziale spin-off.

La cancellazione di Jack Ryan coglie tutti di sorpresa, specialmente perché non c’è un motivo ben preciso sul perché Prime Video abbia deciso di non rinnovare la serie. Secondo diverse fonti, John Krasinski aveva inizialmente firmato un contratto di quattro stagioni con il servizio di streaming di Amazon, e quindi una chiusura della serie tv sembra logica.

Un’altra motivazione potrebbe essere legata all’Universo Cinematografico Marvel. (Segue SPOILER – Krasinski è apparso in un cameo nel film Doctor Strange Nel Multiverso della Follia nei panni di Reed Richards/Mister Fantastic e ciò potrebbe insinuare che la Marvel abbia in mente di riportare sullo schermo il gruppo dei Fantastici 4). Le ipotesi sono comunque tutte da valutare.

Anche se uno spin-off con protagonista Peña è ancora lontano, i fan del franchise possono essere sicuri di avere ancora molto da aspettarsi dall’universo di Tom Clancy.

Nel cast della serie tv anche Abbie Cornish nel ruolo di Cathy Mueller; Wendell Pierce è James Greer; Ali Suliman è Mousa Bin Suleiman; Dina Shihabi è Hanin Ali; e John Hoogenakker è Matice.

