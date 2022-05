La colonna sonora di Blocco 181 ha ora una data di uscita. Il rapper sardo Salmo continua la sua nuova esperienza come produttore creativo e musicale, supervisore e soprattutto attore per la serie TV in arrivo su Sky e Now TV a partire dal 20 maggio.

La serie TV

Dopo Gomorra e Suburra, Blocco 181 racconta lo scontro tra clan con la periferia milanese come contorno. La storia si concentra su 3 protagonisti: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana legata alla famiglia Misa di cui fa parte anche Ludo (Alessandro Piavani). Ludo è legato, a sua volta, da un’amicizia fraterna con Mahdi (Andrea Dodero) che però fa parte del Blocco, gruppo rivale ai Misa.

Del Blocco fanno parte Snake (Salmo), Lorenzo (Alessandro Tedeschi) e il boss Rizzo (Alessio Praticò). Tra Bea, Ludo e Mahdi si crea un triangolo amoroso che certamente metterà in difficoltà i rapporti tra i Misa e il Blocco. Tra i personaggi scorrono il traffico di cocaina e le tensioni fra le gang, aprendo sullo spettatore uno spaccato sociale e multiculturale strutturato in 8 episodi.

Blocco 181 è la prima produzione in-house di Sky Studios ed è firmata da Giuseppe Capotondi (Suburra La Serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra) e Matteo Bonifazio.

La colonna sonora di Blocco 181

La colonna sonora di Blocco 181 sarà fuori venerdì 20 maggio ed è già disponibile in pre-order nelle versioni deluxe e CD autografato standard. Salmo ha annunciato che presto verrà svelata la tracklist.

In 11 tracce, la colonna sonora di Blocco 181 ha le radici piantate nell’hip hop e il rap più verace, con barre che fanno da sfondo al racconto che troveremo nella serie TV e un sound tratti tagliente e a tratti esplosivo, perfettamente allineato con le atmosfere che troveremo durante la visione degli 8 episodi.