Risulta essere sempre più interessante il prezzo dell’iPhone 13 Galassia da 128GB presente su Amazon, top di gamma di ultima generazione di stampo Apple che può essere acquistato con una percentuale di sconto piuttosto intrigante. Se state pensando di acquistare un iPhone 13, l’offerta odierna proposta dal famoso sito di e-commerce è alquanto appetibile, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Amazon punta su un iPhone 13 Galassia da 128GB al costo di 789 euro, è stato effettuato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, di 939 euro.

Tutte le informazioni sulla disponibilità dell’iPhone 13 con Amazon oggi 11 maggio in Italia

Nuovi riscontri, dunque, dopo il punto della situazione di pochi giorni fa. Come si può ben evincere c’è un risparmio piuttosto cospicuo da non sottovalutare e tra l’altro c’è anche la possibilità di acquistare questo top di gamma di stampo Apple a rate grazie a Cofidis. Se la spesa dovesse essere complicata da affrontare in un’unica volta, attraverso il pagamento a rate si potrà risolvere tale problematica. Ricordiamo come la disponibilità di questo iPhone 13 sul famoso sito di e-commerce sia immediata, con spese di spedizione gratuite e consegna prevista entro pochi giorni.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non è un caso che si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata, quindi viene consigliato fortemente tale acquisto. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale sconto, intanto vi rinfreschiamo la memoria sulle specifiche tecniche più interessanti che ritroviamo su questo iPhone 13. Il modello in questione si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente in circolazione per il mondo smartphone.

Da sottolineare anche la qualità del comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La novità di questo iPhone 13 in campo fotografico è data dalla modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine ritroviamo il processore A15 Bionic, connettività 5G e resistenza all’acqua ed alla polvere.