Quando partirà il Registro delle Opposizioni per numeri cellulari e come sarà possibile iscriversi in Italia? Manca ancora un po’ al momento atteso davvero da molti ma in questi giorni e ore sono giunte conferme sul via definitivo al progetto per tutelarsi dalle campagne di telemarketing assiduo.

Quanto si apriranno le iscrizioni

Non ci sono più dubbi sul fatto che il via al Registro delle Opposizioni per numeri cellulari sarà quello del 27 giugno. Lo scorso aprile, in Gazzetta Ufficiale, era stato pubblicato il decreto che allargava l’utilizzo del registro appunto ai recapiti delle SIM mobili, oltre a quelli fissi di casa e di ufficio. In questo mese e ancora per la quasi totalità del prossimo, sono previsti gli interventi, soprattutto di natura tecnica, che consentiranno proprio l’iscrizione all’elenco di numeri che non potranno più essere infastiditi dagli operatori di call center reali o da campagne pubblicitarie pure affidate a voci registrate. Più di un mese ci separa dunque dall’effettiva operatività dello strumento ma è anche vero che le aziende di telemarketing, subito dopo, non potranno fare a meno di consultare lo strumento non appena entrato in vigore.

Come iscriversi al registro

Ci si aspetta che per le modalità di iscrizione al registro delle opposizioni per numeri cellulari giungano delle indicazioni ben precise nelle prossime settimane. Tuttavia, non ci sono motivi per credere che la procedura sia dissimile a quella messa in campo per i numeri di linea fissa. Dunque l’operazione dovrebbe avvenire sempre attraverso un modulo presente sul sito dello stesso Registro. Si dovrebbe poter procedere anche con una chiamata al numero 800265265, on una mail ad un indirizzo magari dedicato ed infine anche con una lettera raccomandata. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito, non appena disponibili non mancherà un approfondimento tematico sulle pagine di OM.

