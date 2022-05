Il Volo all’Eurovision 2022 è previsto nella seconda semifinale in programma per giovedì 12 maggio in prima serata su Rai1 dal Pala Olimpico di Torino. Il trio pop-lirico è ospite della nuova edizione di Eurovision Song Contest dopo essere stato in gara in rappresentanza dell’Italia nel 2015 con la canzone Grande Amore.

Sul palco di Torino, Il Volo presenterà una versione inedita di quel pezzo ma, attenzione, arriva un fuoriprogramma che potrebbe riscrivere la performance. Gianluca Ginoble risulta positivo al Coronavirus e non potrà quindi essere sul palco, almeno non fisicamente.

Ginoble è risultato positivo ad un tampone di controllo, al quale si era sottoposto proprio prima delle prove sul palco per garantire la negatività di tutti gli artisti al Covid-19. Purtroppo, il tampone di Ginoble è invece risultato positivo e il cantante non potrà esibirsi con Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Ma l’ospitata de Il Volo all’Eurovision 2022 non salta. Si è già pensato ad un piano B. Le prove generali sono state infatti effettuate solo da Piero Barone e Ignazio Boschetto, mentre Gianluca Ginoble è stato costretto a osservare l’isolamento fiduciario. Sul palco, però, sarà ugualmente presente. Si collegherà a distanza, pare, per garantire la sua voce nonostante l’impossibilità di essere sul palco fisicamente.

You are my everything (Grande amore) de Il Volo

Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, Il Volo presenterà una nuova versione del brano Grande Amore. Da oggi è disponibile in tutti gli store digitali, ed è una vera sorpresa per i fan internazionali, in attesa della prima performance live sul palco di Torino. You are my everything (Grande amore) è la nuova versione internazionale in streaming e in digital download da oggi, mercoledì 11 maggio.

Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit Grande Amore.

