L’Eurovision 2022 è in pieno svolgimento in Italia ma dove di preciso? Siete in tanti a scriverci per chiederci informazioni sulla location di Eurovision Song Contest 2022, evento internazionale di musica che quest’anno è stato organizzato dalla Rai nel nostro Paese, dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021.

Tante le città italiane che si erano candidate per ospitare lo spettacolo, ma poche quelle rispondenti ai criteri imposti dall’evento. Alla fine, la scelta dell’Italia è ricaduta su una città del nord, facilmente raggiungibile dall’estero in quanto ben collegata con gli aeroporti internazionali.

Eurovision 2022 in Italia, dove lo fanno?

L’Eurovision 2022 in Italia ha una location di tutto rispetto: si tratta della regione Piemonte, della città di Torino e del suo Pala Olimpico, che ospita l’evento in Corso Sebastopoli, 123. Sorge al fianco dello Stadio Olimpico Grande Torino, una location molto conosciuta tra i tifosi di calcio.

Il Pala Olimpico è invece l’ex Pala Alpitour, un palazzetto dello sport che accoglie eventi sportivi e musicali più ristretti. Quest’anno è stato scelto per il palco principale dell’Eurovision Song Contest e nel parterre è stato allestito lo spazio utile all’accoglienza delle varie delegazioni dei Paesi in gara. Ma dimenticatevi di entrare: è tutto esaurito!

Biglietti per Eurovision 2022

I biglietti per Eurovision 2022 erano in vendita. Sono stati messi in vendita attraverso il circuito TicketOne in più slot, acquistabili anche nei punti vendita fisici e via call center. Diverse le tipologie, le aree occupabili, i posti e – chiaramente – i prezzi. Non solo in vendita per le semifinali e per la finale, c’erano biglietti disponibili anche per gli show riservati alle giurie e alle famiglie.

I ticket per Eurovision 2022, però, sono esauriti. Non è più possibile acquistarne. Ai fan interessati non resta che seguire l’evento da casa, attraverso i canali Rai sia in TV che in streaming su RaiPlay.