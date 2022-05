I concerti di Dargen D’Amico sono ufficialmente ripartiti dopo la prima all’Alcatraz di Milano di domenica 8 maggio. Il rapper e produttore milanese ha atteso a lungo il momento in cui avrebbe riabbracciato i suoi fan, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Dove Si Balla ha raggiunto più popolarità. Il suo merito è aver trasformato l’Ariston in una grande discoteca, una sorta di esorcismo dopo 2 anni di pandemia e rinunce in cui gli artisti sono rimasti lontani dal palco per via dello stato di emergenza.

Concerti di Dargen D’Amico: le date

“Ammetto di aver passato degli anni non felicissimi però sono tornato e sto bene e sono contento di essere qua”, con questa confessione Dargen D’Amico – all’anagrafe Jacopo D’Amico – ha aperto la serata tenuta all’Alcatraz di Milano domenica sera. Ora è tutto finito, o quasi, per questo il rapper può continuare il suo tour e finalmente stare vicino al suo pubblico.

Ecco tutte le date dei concerti di Dargen D’Amico:

13/05 BOLOGNA – Estragon € 25,00

01/07 BUSSOLENGO (VR) – Villa Spinola € 25,00

06/07 PRATO – Anfiteatro Santa Lucia € 17,25

08/07 CREMONA – Parco Colonie Padane € 11,50

23/07 ORBETELLO – Teatro Della Laguna

12/10 NAPOLI – Casa Della Musica Federico I € 25,00

13/10 CIAMPINO (RM) – Orion € 28,75

Nei Sogni Nessuno è Monogamo

Durante i concerti di Dargen D’Amico in scaletta saranno presenti i brani del nuovo album Nei Sogni Nessuno è Monogamo (2022) uscito il 4 marzo dopo l’esperienza sanremese e che include, inevitabilmente, la super hit Dove Si Balla.

L’ultimo singolo dal nuovo album è La Bambola. Il disco è la nona esperienza in studio del rapper e produttore milanese ed è il seguito ideale di Bir Tawil (2020). Con Nei Sogni Nessuno è Monogamo Dargen D’Amico ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di unire sfumature apparentemente eterogenee. L’intento è quello di offrire al pubblico un momento di leggerezza per combattere il grande peso emozionale di questi ultimi 2 anni.

Dargen D’Amico non sminuisce, piuttosto sdrammatizza. Durante i concerti di Dargen D’Amico saliranno sul palco insieme al rapper i musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e Dario Maggi.