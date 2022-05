Wilmer Valderrama di NCIS si sta preparando ad un’avventura decisamente inedita: sarà uno dei banditi più amati della letteratura e del cinema, il leggendario Zorro, nella nuova serie Disney+, annunciata lo scorso dicembre. L’attore ne ha parlato per la prima volta dal vivo durante un’interista al The Drew Barrymore Show, promettendo uno spettacolo che piacerà soprattutto ai più giovani.

Wilmer Valderrama ha assicurato che il suo “sarà uno Zorro per questa generazione“. L’ex star di That ’70s Show, che tornerà anche nel reboot di Netflix appena annunciato, ha però assicurato che la voglia di novità non vuol dire tradire la tradizione. Questa versione di Zorro, infatti, sarà “incredibilmente rispettosa della sua storia di origine, e sarà basata sull’autenticità“, ha confermato l’attore.

Wilmer Valderrama è stato confermato alla guida del cast della serie nell’annuncio diffuso da Disney alla fine del 2021: nella breve sinossi che accompagnava la notizia si leggeva la volontà di portare sugli schermi del neonato servizio streaming “personaggi contemporanei riccamente tratteggiati“, ma anche “l’azione, il dramma, la suspense e l’umorismo dell’originale, iconico Zorro“. Una lunga tradizione declinata al presente, dunque: il personaggio di Zorro è apparso per la prima volta nel romanzo di Johnston McCulley del 1919 La maledizione di Capistrano e un anno dopo è uscito il film muto Il marchio di Zorro, seguito da numerosi altri adattamenti sia cinematografici che televisivi, tra cui una popolarissima serie realizzata proprio da Disney e due film con protagonista Antonio Bandaras nei panni del celebre giustiziere mascherato.

Per Wilmer Valderrama interpretare Zorro significa anche rendere omaggio ad uno dei pochi eroi della cultura popolare in cui ha sentito di potersi identificare da bambino in quanto di origini latine, come ha spiegato annunciando il suo approdo nella nuova produzione Disney. Non è ancora chiaro se questo nuovo impegno lo terrà lontano dal set di NCIS 20.

