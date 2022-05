I fan hanno detto addio alla famiglia Byrde, ma un potenziale spin-off di Ozark potrebbe essere all’orizzonte.

Lo showrunner Chris Mundy ne è sicuro. In una recente intervista con TVLine a proposito dei suoi piani futuri per la serie tv di Netflix, ha sottolineato come Ozark sia un titolo ancora molto richiesto.

E in effetti, Mundy ha ammesso di aver già discusso di un possibile spin-off con la produzione.

“È sicuramente qualcosa di cui le persone hanno parlato un sacco”, ha detto Mundy. “Non c’è niente di definitivo. Siamo fortunati che la gente sembri apprezzare davvero lo spettacolo, quindi ovviamente ci sarà un certo interesse”.

Prima del gran colpo di scena nel finale di serie, in cui uno dei personaggi principali è stato ucciso, i fan speravano che Julia Garner, alias la defunta Ruth, sarebbe stata la protagonista di qualsiasi futura serie spin-off di Ozark.

“Ci sono ancora modi per rimanere all’interno della serie e rivisitare alcune cose”, ha insistito Mundy.

Lo showrunner aveva precedentemente ammesso che la morte di Ruth aveva diviso gli sceneggiatori mentre lavoravano alla stesura del finale: “Metà degli sceneggiatori, o forse poco meno della metà, sentiva che c’era qualcosa di bello nel sapere che Ruth sarebbe stata là fuori nel mondo e se la sarebbe cavata bene.”

Ma in quel momento, gli sceneggiatori e gli showrunner si erano concentrati sul dare alla serie la fine che meritava prima di avventurarsi in qualsiasi progetto futuro, sia nel mondo di Ozark che lontano da esso.

Mundy ha aggiunto: “Era davvero importante per me terminare questo spettacolo. Questo è il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo che alla gente piaccia. “E poi tutto ciò che ne deriva sarebbe stata una cosa distinta, anche se interna al nostro universo”.

Ozark è ora disponibile su Netflix.