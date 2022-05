Non poteva di certo mancare un omaggio a Raffaella Carrà all’Eurovision 2022 in scena a Torino. Lo svela uno dei tre conduttori: la cantante, qui conduttrice, Laura Pausini.

Cantante molto apprezzata in Italia e all’estero, Laura Pausini aveva raccontato il forte legame che la univa alla Carrà subito dopo la scomparsa della Raffa nazionale, legame che potrà essere celebrato in diretta mondiale su Rai1 stasera, martedì 10 maggio.

Nel corso della prima semifinale di Eurovision Song Contest è infatti previsto un omaggio a Raffaella Carrà sul quale, però, non è dato sapere altro. LA SCALETTA E GLI OSPITI DELLA PRIMA SEMIFINALE DEL 10 MAGGIO

“È tuttavia impossibile non menzionarla, visto il valore di icona che ha per molti paesi europei. Quindi sarà qui con noi”, le parole di Laura Pausini in conferenza stampa nelle scorse ore.

La cantante, qui conduttrice dell’evento con Alessandro Cattelan e Mika, si presenta intonando “Scoppia, scoppia, Mi scoppia il cuor” e lascia pochi spazi ai dubbi: sì, all’Eurovision Song Contest 2022 ci sarà anche un omaggio, doveroso, a Raffaella Carrà.

“Avevo proposto un tributo per la più grande di tutte, purtroppo non è semplice perché abbiamo un rigido programma da seguire”, le parole di Laura che ha sottolineato quando l’ESC sia estremamente diverso dal Festival di Sanremo, causa i tempi ristretti.

“L’Eurovision non è come Sanremo, dove puoi provare a stilare una lista di cose da fare. Abbiamo regole più rigide”, ha concluso. Non ci sarà quindi molto spazio, né molto tempo, per sviluppare idee extra competizione musicale ma un omaggio alla Carrà non mancherà. Anche Raffaella, famosa ed amata in tutto il mondo, salirù in qualche modo sul palco del Pala Olimpico di Torino stasera.

“D’altronde è un’icona non soltanto per me e per l’Italia, ma anche per la Spagna e tanti altri paesi in Europa”, ha ricordato la Pausini.

Continua a leggere su optimagazine.com