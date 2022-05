In questo articolo tutte le informazioni sul televoto dell’Eurovision 2022, al via stasera in diretta su Rai1. Nella prima seminale si esibisce anche l’Italia. Per il nostro Paese c’è quindi la possibilità di votare i cantanti e i rispettivi Paesi in gara, ma non il nostro. L’Italia voterà nuovamente nella finale di sabato 14 maggio.

La regola dell’Eurovision sul televoto vuole infatti che il Paese in gara con possa votare il proprio esponente bensì tutti gli altri ma solo ed esclusivamente nella serata della propria esibizione.

L’Italia stasera si esibisce con la Francia fuori gara. Facendo parte dei Big 5, né l’Italia né la Francia concorrono nella prima semifinale ad eliminazione ma il popolo italiano può televotare ed esprimere il proprio voto attraverso il televoto nei confronti dei Paesi protagonisti della sfida eliminatoria.

Domani invece sono attese le performance di Achille Lauro per San Marino e di Emma Muscat per Malta ma attenzione: l’Italia non potrà votarli, nonostante la grande popolarità nella penisola. Il nostro Paese, infatti, non esibendosi nella seconda semifinale, non ha diritto di voto.

Come si vota: il televoto dell’Eurovision 2022

Il pubblico da casa può votare dall’Italia da rete fissa oppure via sms e anche da app. Si possono esprimere al massimo 20 preferenze.

DA RETE FISSA: da rete fissa bisogna utilizzare il numero 894.222 e seguire le istruzioni della voce pre-registrata digitando quando richiesto il codice della canzone/artista preferito.

CON SMS: inviare un messaggio SMS al 475.475.0 contenente il codice canzone/artista preferito.

DA APP: scaricare l'App ufficiale disponibile per iOS, Android e Windows e procedere con la votarazione nell'apposita sezione.

Quando votare

A differenza degli altri concorsi, il televoto dell’Eurovision 2022 è aperto per 15 minuti esclusivamente dopo tutte le performance degli artisti in gara. Una volta terminate le esibizioni, in diretta si darà il via al televoto, che verrà chiuso circa 15 minuti dopo l’apertura. Si potrà votare il proprio preferito solo in quel lasso di tempo.