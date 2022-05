Ci apprestiamo a toccare con mano importanti novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che a stretto giro risulterà disponibile anche qui in Italia l’aggiornamento di maggio per la serie lanciata sul mercato tre anni fa. Patch costanti, dunque, come abbiamo avuto modo di osservare il mese scorso con il firmware di aprile, in attesa di capire quale sarà il reale impatto del pacchetto software per questi modelli. Vediamo come stanno le cose e quali aspettative possiamo nutrire, in modo da contestualizzare al meglio tutti i discorsi.

Nuovi riscontri sui Samsung Galaxy S10 in Italia in vista del rilascio del nuovo aggiornamento di maggio

Quali sono le informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi per i Samsung Galaxy S10 che qui in Italia si apprestano a ricevere l’aggiornamento di maggio? Come al solito, qualche spunto interessante sotto questo punto di vista ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui i vari Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ sarebbero destinati a ricevere la versione firmware G97xFXXUFHVE1. Allo stesso tempo, per il Galaxy S10 5G sarebbero maturi i tempi per imbattersi nell’aggiornamento G977BXXUCHVE1 secondo quanto trapelato questo martedì.

Per quanto riguarda invece la questione geografica, l’aggiornamento per i vari Samsung Galaxy S10 risulta attualmente in distribuzione in Svizzera, ma tutti si aspettano che altri mercati europei lo possano ricevere nel giro di pochi giorni. Discorso che naturalmente vale anche per l’Italia, da sempre in prima linea a proposito della distribuzione di nuovi firmware per questa serie. Allo stato attuale, non possiamo aspettarci di toccare con mano nuove funzionalità al momento dell’installazione della patch.

Tuttavia, l’aggiornamento di maggio ha il merito di risolvere diversi problemi di sicurezza ed il discorso vale ovviamente anche per il Samsung Galaxy S10. Vedremo se ci saranno o meno altre sorprese.