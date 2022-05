Ci sono dei problemi app Intesa SanPaolo oggi 10 maggio da non sottovalutare e non funziona correttamente neanche il sito dell’istituto bancario, almeno in alcuni casi e per specifici clienti. Ci sono insomma delle anomalie evidenti che non permettono la normale fruizione dei servizi di home banking in questa giornata.

Il servizio Downdetector ha cominciato a segnalare i primi problemi app Intesa SanPaolo intorno alle ore 9 di questa mattina. Le testimonianze delle anomalie sono nell’ordine del centinaio, almeno al momento di questa pubblicazione e dunque il disservizio non ha ancora il carattere di un vero e proprio down, piuttosto di malfunzionamenti diffusi ma comunque abbastanza fastidiosi.

La situazione attuale non è stata commentata dai profili ufficiali dell’istituto bancario. Per questo motivo, non è dato sapere né i motivi che stanno dietro ai problemi app Intesa Sanpaolo di questo martedì di metà mese né quali potranno essere i tempi di ripristino del servizio. Un consiglio utile per chiunque abbia particolare urgenza di eseguire operazioni in questo momento, è quello di rivolgersi ad uno dei canali assistenza della banca. Tra questi, il più attivo e funzionale è probabilmente l’account Twitter di Intesa Sanpaolo appunto raggiungibile a questo indirizzo.

Aggiornamento 11:00 – Il numero di segnalazioni di problemi app Intesa Sanpaolo sta sensibilmente crescendo in questi minuti. Siamo oltre le 500 testimonianze di malfunzionamenti che riguardano non solo l’applicazione di home banking ma anche la corrispettiva area riservata ai clienti per tutte le operazioni online con il loro conto. Nonostante il down ora acclarato mancano ancora all’appello dei feedback ufficiali relativi al disservizio. Probabilmente, vista la portata di segnalazioni, un rientro alla normalità non sarò garantito immediatamente.