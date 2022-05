Oggi, martedì 10 maggio 2022, è attesa la prima semifinale di Eurovision 2022. Saranno in tutto due le semifinali che porteranno alla finale di sabato 14 maggio, quando gareggerà anche l’Italia con Mahmood e Blanco. La seconda semifinale è invece attesa per giovedì 12 maggio 2022.

Rai1 trasmette in diretta i tre show. Stasera è il turno della prima semifinale di Eurovision 2022, in TV dalle ore 20.30 alle ore 23.15. Già annunciati gli ospiti che vedremo sul palco del Pala Olimpico nel corso del primo appuntamento in diretta: si tratta di Diodato, Dardust e Sylvia Catasta.

Si esibiscono i primi 17 Paesi in gara + Italia e Francia, fuori competizione. Scopri tutti gli impegni di Mahmood e Blanco a Torino.

In diretta da Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico guideranno il pubblico italiano alla scoperta di Eurovision 2022 dal GlassBox posizionato davanti il Pala Olimpico di Torino. A condurre c’è invece un trio eccezionale composto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. I tre conduttori presenteranno l’evento in lingua inglese.

Paesi in gara nella prima semifinale Eurovision 2022

1- Albania: Ronela Hajati con il brano ‘Sekret’;

2- Lettonia: Citi Zeni con ‘Eat Your Salad’;

3 – Lituania: Monika Liu con ‘Sentimentai’;

4 – Svizzera: Marius Bear con ‘Boys Do Cry;

5 – Slovenia: LPS con ‘Disko’;

6 – Ucraina: Kalush Orchestra con ‘Stefania’;

7 – Bulgaria: ‘Intelligent Music Project’ con ‘Intention’;

8 – Paesi Bassi: S10 con ‘De diepte’;

9 – Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’;

10 – Portogallo: Maro con ‘Saudade, Saudade’;

11 – Croazia: Mia Dimsic con ‘Guilty Pleasure’;

12 – Danimarca: Reddi con ‘The Show’;

13 – Austria: Lum!X feat. Pia Maria con ‘Halo’;

14 – Islanda: Systur con ‘Meo haekkandi sól’;

15 – Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die Together’;

16 – Norvegia: Subwoolfer con ‘Give That Wolf a banana’;

17 – Armenia: Rosa Linn con ‘Snap’.

