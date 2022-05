C’è un numero assistenza al quale rivolgersi quando non funziona NoiPA né da app, né da browser? Per fortuna si. I problemi con lo strumento sono all’ordine del giorno, soprattutto in questa primavera. Dopo aver fornito un primo recapito per il supporto tecnico (in realtà comunicato dagli stessi utenti afflitti da problemi), ecco che è stato lo stesso team di NoiPA appunto a segnalare un altro numero di riferimento, si spera definivo e funzionale.

Chi continua ad avere problemi con noiPA, almeno da questo momento in poi, potrà tentare anche la strada del nuovo numero assistenza comunicato oggi 10 maggio. Il supporto è raggiungibile allo 06-41722722. Come ben intuibile, non si tratta affatto di un numero verde gratuito, dunque agli utenti potrebbero anche essere applicati dei costi, se previsti dal loro operatore fisso o mobile per una telefonata su Roma (il prefisso, in effetti, è uno 06).

Se ancora non funziona NoiPA a molti utenti che devono usufruire dei corrispondenti servizi, oltre al numero indicato, resta sempre attiva la procedura di invio di richiesta di supporto via form ufficiale. Il modulo dovrà essere completato a questo indirizzo internet con il maggior numero di dettagli possibile relativi all’errore visualizzato dall’utente. L’ideale sarebbe anche allegare un file contenete la schermata in cui si incontra un’anomalia e dunque un errore di qualsiasi tipo. Appena la richiesta inoltrata verrà presa in carico, si riceverà una mail di conferma sulla propria casella di posta elettronica. I tempi necessari per un eventuale feedback risolutivo non sono stati definiti ma il team di NoiPA ha parlato comunque di risposte rapide.

L’invito a contattare il nuovo numero assistenza se non funziona noiPA resta valido sopratutto per chi ha già inviato il modulo di richiesta supporto e ancora non ha ottenuto risposta. Comunicando il codice associato alla propria domanda, il riscontro degli operatori potrebbe essere più rapido e concreto.

