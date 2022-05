Che MORGAN sia un talent scout e abbia fiuto per gli artisti è innegabile. Lo dimostra anche il record mondiale che detiene per X-Factor dove i suoi artisti hanno vinto 5 edizioni, delle 7 di cui è stato giudice. Nessuno ha ottenuto questo incredibile risultato.

Un giorno mi ha detto, durante una diretta, che avrebbe voluto portare al Premiato Circo Volante del Barone Rosso un ragazzo napoletano: MATTEO TRAPANESE, a me completamente sconosciuto.

Così, quando Morgan ha confermato la sua presenza in studio, fra l’altro insieme anche a CLAUDIO TROTTA, promoter con la sua Barley Arts che si occupa pure di Morgan, Ho chiamato Matteo.

Oltre a raccontare la sua breve storia, Trapanese ha anche eseguito live: “Canzone di una stanza”, “L’assenza” e poi Morgan si è unito a lui suonando il basso durante “Nel buio del mondo”

Ecco una bio che Matteo mi ha inviato:

Matteo Trapanese nasce a Napoli nel 1999. Il percorso che lo porta all’età di vent’anni a sperimentare le sue prime pubblicazioni musicali inizia circa a 5 anni, quando si approccia per la prima volta a una tastiera che diventerà il punto fisso della sua produzione. Essa all’inizio è essenzialmente rivolta alla composizione strumentale di pezzi per solo piano, con i quali si esibisce diverse volte in alcune date organizzate dal conservatorio di Napoli.

La passione per la poesia, sorta in età più matura, lo porta a scegliere una strada universitaria e umanistica, al termine della quale diventa dottore in lettere moderne presso l’università Federico II di Napoli. Con il tempo mischia la composizione musicale alla scrittura poetica approdando nel genere canzone. Nel mentre approfondisce lo studio del pianoforte jazz.

Il 22 ottobre 2020 esordisce con “Un’assenza”, il suo primo singolo, mentre a seguire avviene la pubblicazione di “Canzone di una stanza” singolo rilasciato il 4 giugno 2021.

Si dedica anche alla composizione di musiche per corti e installazioni artistiche: nel 2021 cura le musiche per il corto “Lettere da Napoli Nord” di Pasquale Riccio, tra i vincitori dell’Andromeda Film Festival, mentre nel 2022 lavora all’audio e agli effetti sonori dell’opera di Giovanni Vanacore, “autoritratto”, vincitrice del primo premio nel contest “Artefici del nostro tempo” e per questo esposta alla Biennale di Venezia nel padiglione Venezia.

