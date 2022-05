L’autore di Percy Jackson, Rick Riordan, condanna categoricamente le polemiche sulla scelta del casting per l’adattamento televisivo Disney+.

In particolare, gli attacchi peggiori sono rivolti all’attrice Leah Sava Jeffries, che presterà il volto a interpretare Annabeth Chase, figlia della dea greca Atena.

La giovane star affiancherà Walker Scobell (The Adam Project), che vestirà i panni del protagonista Percy, e Aryan Simhadri (Spin) sarà Grover Underwood, un ragazzo metà umano metà capra, molto protettivo nei confronti dei suoi amici.

Annabeth è “canonicamente bianca” nei romanzi di Percy Jackson, quindi in risposta al casting di Jeffries, alcuni hanno iniziato a insultare l’attrice con pessimi commenti razzisti. E Riordan ha reagito.

In un post sul suo blog , l’autore di Percy Jackson osserva: “La risposta al casting di Leah è stata straordinariamente positiva e gioiosa”. Ma a coloro che si rifiutano di esprimere tale approvazione, “prendetevela con me”, dice. “In qualunque modo vogliate reagire a questo posto, dovremmo essere d’accordo sul fatto che il bullismo e le molestie verso una ragazzina online sono imperdonabilmente sbagliati. Per quanto Leah sia forte, per quanto abbiamo discusso del potenziale di questo tipo di reazione e dell’intensa pressione che questo ruolo porterà, i commenti negativi che ha ricevuto online sono fuori luogo. Hanno bisogno di fermarsi. Adesso.”

Riordan afferma che durante il processo di casting “lungo, intenso, massiccio ed esauriente” della serie tv, che rispettava la politica aziendale della Disney sulla non discriminazione, “stavo cercando i migliori attori per interpretare e dare vita alle personalità di questi personaggi, e l’aspetto fisico era secondario per me. Abbiamo impiegato un anno per completare questo processo e trovare il meglio del meglio. Questo trio è il migliore. Leah Jeffries è Annabeth Chase”.

“State giudicando la sua adeguatezza per questo ruolo solo ed esclusivamente in base al suo aspetto”, osserva l’autore. “Lei è una ragazza di colore che interpreta qualcuno che nei libri è stato descritto come bianco. Amici, questo è razzismo”.

Alexandra Daddario, che ha interpretato Annabeth nei di film di Percy Jackson, ha espresso apertamente il suo sostegno all’attrice: “Leah Jeffries sarà un’incredibile Annabeth!”, ha scritto su Twitter.

