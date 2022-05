Ci siamo: si parte ufficialmente con la nuova edizione di Eurovision. Alla guida un trio di conduttori eccezionale, tutti particolarmente apprezzati in Italia, e non solo. Laura Pausini e Mika, infatti, sono amatissimi anche nel resto d’Europa e in altri continenti. Alessandro Cattelan saprà conquistare il pubblico internazionale.

I loro nomi sono ormai certi da mesi, ma cosa faranno sul palco i tre personaggi? Si alterneranno alla conduzione dell’evento musicale internazionale più atteso, che quest’anno fa tappa al Pala Olimpico di Torino dopo il trionfo dei Maneskin. La band guidata dal cantante Damiano David ha riportato l’evento in Italia trionfando nel 2021 con Zitti E Buoni.

Stavolta l’Italia schiera Mahmood e Blanco con Brividi. Ma cosa vedremo sul palco da parte dei conduttori che vantano anche percorsi nel mondo della musica e della TV? Sicuramente un omaggio a Raffaella Carrà, come comunicato in conferenza stampa.

Il resto lo svela Emanuele “Laccio” Cristofoli, coreografo dell’ESC 2022, a partire dall’opening della prima semifinale.

Nell’apertura di martedì 10 maggio vedremo 40 ballerini sul palco per un omaggio al sole, un messaggio di speranza. A seguire, saliranno sul palco i tre conduttori che saranno protagonisti delle successive aperture.

La seconda semifinale di giovedì 12 maggio sarà aperta da Alessandro Cattelan, che mostrerà il lato più divertente degli italiani, con autoironia, una sorta di “one man show”, anticipazione del suo tour di prossimo avvio nei teatri. Le date di Salutava Sempre e le info sui biglietti in prevendita.

Laura Pausini aprirà invece la finale di sabato 14 maggio con un collegamento da piazza San Carlo a Torino con i musicisti di Rokin’1000. Si esibirà in 5 lingue diverse, presentando alcuni dei suoi successi più celebri, in Italia e nel resto del mondo.

Anche Mika avrà un suo spazio all’interno della manifestazione. Per lui è previsto un medley con presentazione in diretta mondiale del nuovo singolo.