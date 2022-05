Il cast di Grey’s Anatomy scende in campo per l’emergenza Ucraina: il medical drama di ABC ha prestato alcuni dei suoi volti principali ad una campagna del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia dell’ONU per sostenere il programma di protezione dei bambini sfollati e rifugiati in diversi paesi europei dopo l’aggressione militare da parte della Russia.

I volti del cast di Grey’s Anatomy lanciano un appello a contribuire al fondo destinato a fronteggiare la gravissima crisi umanitaria scoppiata negli ultimi due mesi: secondo il sito di Unicef USA, al 6 maggio sono 7,7 milioni di persone gli sfollati in territorio ucraino e oltre 5,5 milioni di persone, tra cui quasi i due terzi di tutti i bambini ucraini, sono migrati nei Paesi confinanti come Polonia, Romania, Moldova, Slovacchia, Ungheria ed altri (dati dell’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati dell’ONU).

La campagna ha coinvolto veterani del cast di Grey’s Anatomy come Chandra Wilson (Miranda Bailey nella serie), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), più altri interpreti come Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Anthony Hill (Winston Ndugu), Jake Borelli (Levi Schmitt) e l’attrice e produttrice esecutiva dello show Debbie Allen (Catherine Fox). Con loro anche Jaina Lee Ortiz, interprete di Andy Herrera nello spin-off di Grey’s Anatomy, Station 19.

La clip realizzata dal cast di Grey’s Anatomy è invito è ad effettuare una donazione (deducibile dalle tasse al 100%), che aiuterà l’Unicef a garantire ai bambini ucraini accesso ad acqua potabile, alimentazione, assistenza sanitaria, istruzione e protezione. In Italia è possibile donare su www.unicef.it.

