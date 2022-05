Nei più grandi successi dei The Rasmus c’è tutta l’attitudine gothic rock dell’Europa del nord. L’errore che spesso si commette è associare la band agli HIM. In comune hanno soltanto l’ossessione per il lato oscuro dell’amore, ma la band di Lauri Ylönen sa raccontarlo senza fare troppo male, coniugando un sentimento vagamente doom (vagamente, specifichiamo) con un pop tutto radiofonico, ma non certo alla portata di tutti.

In The Shadows (2003)

A metà strada tra il rock alternativo e il pop, In The Shadows non può mancare tra i successi dei The Rasmus: grazie al riff di chitarra e alla forte componente elettronica, ma soprattutto grazie al ritornello-tormentone, il brano è tra i grandi classici della band finlandese.

In My Life (2003)

Decisamente più rock rispetto a In The Shadows, in questo secondo singolo estratto dal fortunato Dead Letters i The Rasmus si accostano al gothic-pop senza privarci di riff interessanti, specialmente nel finale esplosivo.

First Day Of My Life (2003)

First Day Of My Life ha un curioso riff di basso che ricorda, anche se un po’ da lontano, le intuizioni di Flea dei Red Hot Chili Peppers: per tutto il resto questo singolo segna la triade fortunata degli estratti da Dead Letters, un rock più viscerale rispetto a In The Shadows ma sempre abbastanza pop per essere apprezzato dal grande pubblico.

Funeral Song (2004)

Come il titolo suggerisce, Funeral Song è una ballata straziante. Le chitarre in unplugged si sposano con soluzioni d’archi che suggeriscono una notte, una pioggia e soprattutto una profonda malinconia. Il singolo è accompagnato da uno dei videoclip più celebri dei The Rasmus.

No Fear (2005)

No Fear è in assoluto uno dei più grandi successi dei The Rasmus, nel pieno stile gothic rock finlandese e con un testo che allude alla morte come momento di liberazione.