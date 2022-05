Il nuovo album di Liberato è Liberato II ed è uscito a sorpresa nelle ultime ore di martedì 9 maggio, senza alcun preavviso. Il cantautore partenopeo misterioso ritorna con grande gloria e una grande sorpresa: 7 tracce tutte nuove e un nuovo singolo Partenope, accompagnato da un video ufficiale.

Liberato II arriva a due anni di distanza da Liberato (2019), l’album di debutto del rapper mascherato lanciato dopo aver costellato la scena italiana con singoli di successo.

“Liberato canta ancora”, scrive gloriosamente l’artista misterioso sui social pubblicando l’artwork di Liberato II – una grafica noir con una mano che trattiene a malapena una rosa per non farsi pungere dalle spine – e rilanciandosi così, nuovamente e senza anticipazioni, nella scena contemporanea. Il rapper pubblica così 7 brani inediti che si aprono con il singolo uscito altrettanto a sorpresa Partenope, accompagnato da un videoclip in costume. Ecco la tracklist completa:

In Partenope ritroviamo lo stile con il quale Liberato si è sempre distinto: la canzone e la poetica napoletana al servizio di un beat urban che rende il brano senza tempo, il tutto accompagnato dalle meravigliose immagini di Francesco Lettieri con la partecipazione di Giacomo Rizzo e Tonia Laterza. La cornice è la bellezza del Palazzo Reale di Napoli. Il video è ispirato a La Pelle di di Curzio Malaparte.

Con Partenope e Liberato II il rapper partenopeo ritorna con grandi numeri, riuscendo a far esplodere l’entusiasmo tra i fan e dimostrando quanto mancasse tra le novità di quest’anno. Con il lancio di questo disco a sorpresa, cresce anche l’appetito del pubblico per il concerto che Liberato terrà il 9 settembre 2022 presso l’Ippodromo SNAI di Milano.

Ô chiostro ‘e Santa Chiara na matina te ‘ncuntraje

Accumminciaje a cantá, nun l’aggio fatto maje

“Staje calmo”, rispunniste, “‘E na manera ammo apparà”

“Ce stanno tutt”e cumpagne, mo nun pozzo parlá”

‘A primma vota ascettemo, ô mare me purtaje

Dicette: “Me faje chiagnere, tu me faje male assaje”

E popo allora ‘int’a chillu mumento c”a vasaje

“Ammò, so’ na sirena”, dicette e me guardaje

Ce piace a ballá ‘nnanz’a tutte quante

No, nun se ne fotte ‘e chi ce sta annanze

Dice: “S’Agapõ” cu na sola ‘nganna

Sempe pe piacere, maje pe cummanno

Chesta è na dio ‘e petra, ma nun s”o penza

Ce piace ‘e fá ‘a femmena ‘e cunfedenza

Chella voce è n’arma senza licenza

Baby, nun te pozzo fá resistenza

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

Ma che ce tene chesta? Na, na, na, na, na

Nun se perde maje na festa, na, na, na, na, na

‘Int’ô lietto è na tempesta, na, na, na, na, na

‘Nnammurato for the first time, na, na, na, na, na

Lievate ‘a cammesella, na, na, na, na, na

‘Bbascio ‘sta scalinatella, na, na, na, na, na

‘O ritratto ‘e nanninella, na, na, na, na, na

Comme è tosta ‘a piccerella, na, na, na, na, na

Ô chiostro ‘e Santa Chiara a mezanotte me purtaje

Accumminciò a parlá, nun l’eva fatto maje

“Stai calmo, ma ce sta nu fatto che t’aggi”a cuntá

Ammò, so’ na sirena”, dicette e me guardaje

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

Ce piace ‘e cantá ‘nnanz’a tutte quante

No, nun se ne fotte ‘e chi ce sta annanze

Sempe cu na mano ca sta accucchianno

A ffá ammore ô Parco d”a Rimembra-bra-bra

Ma che ce tene chesta, na, na, na, na, na

Cu chell’aria ‘e principessa, na, na, na, na, na

Pe na stupida promessa, na, na, na, na, na

‘Nnammurato for the first time, na, na, na, na, na

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

(Na-na, na-na, na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

Nu juorno bell’e bbuono a ‘sta guagliona nn”a truvaje

Chiedette a tutte parte, nisciuno me pensaje

Nun te n’adduone ca ‘sta piccerella t’affunnaje

“Ammò, era na sirena”, dicette e me guardaje