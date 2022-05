A 67 è morto Richard Benson. Il popolare chitarrista e conduttore televisivo e radiofonico lottava da tempo contro una malattia. L’annuncio è stato dato nelle ultime ore dai familiari sulla sua pagina Facebook.

Come è morto Richard Benson

Secondo la nota diffusa sui social, Richard Benson continuava a lottare contro una malattia che a questo giro lo ha travolto. Per il momento non è dato sapere in quali condizioni si trovasse il chitarrista negli ultimi giorni, ma è possibile intuire il suo stato di salute dalle ultime notizie pubblicate in questi anni.

Di seguito la nota pubblicata su Facebook:

“Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice’“.

Nel 2016 Richard Benson aveva chiesto aiuto al pubblico in quanto soffriva di problemi cardiocircolatori e viveva in condizioni di indigenza. I fan si erano subito adoperati per aiutare l’artista, che un anno dopo ringraziò per l’impegno e la solidarietà. A giudicare dalla nota pubblicata sui social, Richard Benson avrebbe “Lottato come un leone contro la morte”, ma non viene specificato quale male lo avrebbe ucciso.

La carriera di Richard Benson

Richard Benson ha pubblicato 3 album da solista: Madre Tortura (1999), L’Inferno Dei Vivi (2015) e Duello Madre (2016). Nel 1990 pubblicò il primo e unico album con i Buon Vecchio Charlie – registrato nel 1971 – per i quali cantava e suonava la chitarra a 12 corde.

Nel 1992 apparve nel film Maledetto Il Giorno Che T’Ho Incontrato di Carlo Verdone nel ruolo del conduttore del programma televisivo Jukebox All’Idrogeno in cui intervistava il protagonista, lo scrittore Bernardo – interpretato da Verdone – sulla biografia su Jimi Hendrix in fase di scrittura.