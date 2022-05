Diodato all’Eurovision 2022, torna sul palco del Contest musicale internazionale con Fai Rumore, il brano che conquistò tutti al primo ascolto qualche anno fa al Festival di Sanremo.

Primo al Festival della Canzone Italiana, posizionato sul gradino più alto del podio, nell’edizione del 2020. Diodato conquistò quindi di diritto il posto all’Eurovision Song Contest quell’anno, non andato in onda nella solita formula a causa della pandemia Covid-19.

Diodato registrò una performance nell’Arena di Verona completamente vuota, trasmessa in occasione dell’evento. Adesso, torna all’Eurovision ma da ospite, nell’edizione accolta dal nostro Paese dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021.

Fai Rumore con Diodato vivrà in una nuova ed inedita versione, realizzata dal cantante appositamente per questa occasione. Diodato sarà accompagnato sul palco da un corpo di ballo, che trasformerà in danza la magia delle sue parole.

Fai Rumore è stata scritta da Antonio Diodato e da Edwyn Calrk Roberts, stasera risuonerà in diretta su Rai1 dal Pala Olimpico di Torino in uno show condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima

Forse è questo temporale

Che mi porta da te

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore, sì

Ché non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te

E me ne vado in giro senza parlare

Senza un posto a cui arrivare

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare

Che mi ritrovo negli stessi posti

Proprio quei posti che dovevo evitare

E faccio finta di non ricordare

E faccio finta di dimenticare

Ma capisco che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te

Ma fai rumore sì

Ché non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai