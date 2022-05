Un po’ in sordina e senza far troppo rumore, HBO ha svelato il trailer di Westworld 4, nuova stagione della serie sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Il video, pubblicato sul canale YouTube della rete via cavo, svela anche la data d’uscita: gli otto episodi andranno in onda dal 26 giugno.

Nel cast rivedremo Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth e Aaron Paul. L’attrice Aurora Perrineau di Prodigal Son è entrata nel cast e interpreterà un personaggio chiave e, secondo quanto riferito, apparirà in almeno cinque episodi.

L’anno scorso, la co-creatrice Lisa Joy – che ha debuttato alla regia di un lungometraggio Reminiscence nel 2021 – ha detto al podcast Hero Nation di Deadline che nella quarta stagione “vedremo alcuni nuovi mondi che penso siano davvero divertenti.” Le è stata anche chiesta una parola per descrivere la nuova stagione; ovvero “inversione”.

La terza stagione si è conclusa con Maeve e Caleb che hanno sconfitto Serac (Vincent Cassel) mentre l’Uomo in Nero sembrava essere stato ucciso dal suo alter-ego robotico, controllato da Chalores (un amalgama dei personaggi Charlotte Hale e Dolores).

Westworld 4 arriva a due anni di distanza dalla terza stagione. Le riprese sono state ostacolate dalla pandemia di Covid. Come si evince dal trailer, la serie non sarà più la stessa: il mondo è diventato ancora più distopico e inquietante.

Westworld è stato creato per la televisione da Jonathan Nolan e Lisa Joy, produttori esecutivi con Alison Schapker, Denise Thé, JJ Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis e Ben Stephenson. Le società di produzione sono Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. TV.

Di seguito il trailer di Westworld 4 in lingua originale. In Italia, la stagione dovrebbe arrivare su Sky Atlantic e trasmessa in contemporanea USA.

