È atteso per questa sera, martedì 10 maggio, lo show di Dardust all’Eurovision 2022 per una manciata di minuti speciali all’insegna della musica e dell’adrenalina. Il producer marchigiano salirà sul palco in qualità di super ospite e si accompagnerà con due colleghi eccellenti.

Dardust all’Eurovision 2022

Durante lo show di Dardust all’Eurovision 2022 protagonista assoluta sarà la musica dance e l’elettronica. Dario Faini – questo il nome dell’artista di Ascoli Piceno – ha appena lanciato il nuovo singolo Horizon In Your Eyes e quella di questa sera al PalaOlimpico di Torino sarà la prima della nuova release.

Accanto a lui ci saranno Benny Benassi e Sophie And The Giants, accompagnati dall’orchestra diretta da Sylvia Catasta, e insieme ci offriranno un viaggio attraverso il meglio della dance italiana e dell’elettronica in un medley chiamato The Dance Of Beauty.

Nello specifico, Dardust e soci intendono omaggiare grandi nomi come Giorgio Moroder, Gigi D’Agostino e i Goblin – band feticcio di Dario Argento – ma anche Robert Miles e gli Eiffel 65.

Il nuovo singolo e il tour

In un’intervista rilasciata a Il Giorno Dardust ha spiegato che la scrittura di Horizon In Your Eyes è stata fortemente influenza dalla musica giapponese, in particolare dal suono del taiko: “Percussione orientale che esprime gioia“. A tal proposito Dardust aggiunge: “Un inno per il ritorno alla condivisione degli spazi dopo due anni di buio”.

Non è tutto: il 2023 sarà l’anno del Duality Tour che porterà Dardust in giro per l’Italia e per l’Europa. Come spiega lo stesso producer, il tour si chiama “duality” perché sarà strutturato in “due anime” che si uniranno in un unico show. Ecco tutte le date:

04.03 ASCOLI PICENO – Teatro Ventidio Basso

07.03 TORINO – Teatro Colosseo

08.03 BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

09.03 MILANO – Teatro del Conservatorio

10.03 PRATO – Teatro Politeama Pratese

11.03 ROMA – Auditorium Parco della Musica

26.03 BERLIN – Frannz Club

29.03 BRUXELLES – Ancienne Belgique – AB Club

30.03 AMSTERDAM – Melkweg

03.04 LONDON – O2 Islington Academy

Come annunciato dal diretto interessato, lo show di Dardust all’Eurovision 2022 trasformerà il PalaOlimpico di Torino in una grande discoteca.