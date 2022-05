Russell T Davies è stato molto cauto nel mantenere il segreto sul casting del nuovo Doctor Who, Ncuti Gatwa. Nella giornata di domenica, l’attore di Sex Education è stato annunciato come successore di Jodie Whittaker nella serie britannica.

Classe ’92, Ncuti ha così commentato il suo nuovo ruolo: “Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento. Un mix di profondo onore, oltre che eccitato e ovviamente un po’ spaventato. Questo ruolo e show significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e privilegio unici con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso”.

Davies ha parlato con Digital Spy e altra stampa sul red carpet dei BAFTA TV Awards a proposito del provino di Ncuti e della segretezza intorno al casting:

“È stata l’audizione più incredibile ed è stata l’ultima persona a farla”. ha detto lo showrunner, che torna in Doctor Who dopo oltre dieci anni. “Pensavo che qualcun altro fosse un successo garantito, e poi è arrivata quella persona. Ncuti ha semplicemente rubato quel ruolo, perché era così brillante. Appena ho visto un potenziale illimitato in lui, ho pensato che era quello che stavo cercando. Abbiamo mantenuto questo segreto per tre mesi, e nessuno di voi l’ha capito. Nessuno l’ha lasciato trapelare, nessuno di voi ha nemmeno immaginato. È così brillante e così popolare, non era nemmeno un’ipotesi, quindi ci sentiamo un po’ vittoriosi”.

Prima dell’annuncio di Ncuti Gatwa come nuovo Dottore sono state fatte diverse ipotesi e toto-nomi sui possibili successori di Jodie Whittaker. Davies le ha ricordate così:

“Ci sono state alcune storie false e anche noi abbiamo pubblicato alcuni post fuorvianti, ma siamo molto contenti che abbia funzionato.”

