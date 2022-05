Per fortuna, l’appuntamento con la disponibilità PS5 da GameStop del mercoledì sta diventando fisso. Dopo una prima parte del 2022 in cui trovare una vendita con protagonista la console di casa Sony era diventato del tutto impossibile, da qualche settimana a questa parte viene confermata almeno un’occasione a settimana per tentare la transazione ambita da tanti gamer.

In pratica, come accade da metà aprile circa, anche domani mercoledì 11 maggio sarà garantita la disponibilità PS5 durante la diretta live del canale GameStop Italia su Twitch. Le coordinate temporali della flash sale sono sempre le stesse, dunque a partire dalle ore 16 di domani inizierà una diretta (sul tema della realtà virtuale per questa settimana) ma con tutte le informazioni utili per provare a portarsi a casa proprio la console.

La disponibilità PS5 in arrivo ad ore riguarda soltanto il modello Standard Edition della console. A differenza della scorsa settimana dunque, non è la variante Digital ad essere venduta e le scorte pronte all’acquisto sono dunque quelle con supporto per leggere i titoli fisici. Quella che viene confermata, ad ogni modo, è la formula della transazione. Non sarà possibile scegliere la sola Playstation 5 ma questa sarà associata ad un bundle. Che si tratti di qualche titolo o accessorio non importa, il fatto è che per procedere all’acquisto bisognerà di certo pagare di più rispetto al costo di listino del dispositivo di gioco.

La disponibilità PS5 di mercoledì 11 maggio sarà sempre legata ad un numero esiguo di scorte. Sarà meglio arrivare puntuali all’appuntamento della live Twitch alle ore 16 ed essere pronti alla transazione non appena verranno forniti tutti i dettagli. Il prossimo appuntamento con una nuova vendita potrebbe essere quello del successivo mercoledì 18 maggio, ma attendiamo conferma anche di questa ulteriore occasione.

Continua a leggere su optimagazine.com