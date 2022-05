Le iscrizioni al FantaEurovision sono ancora aperte oggi 10 maggio, anche se ancora per poche ore. Sulla scia del grande successo del FantaSanremo 2022, ecco che gli stessi ideatori hanno del gioco online hanno pensato di creare il corrispettivo game anche per l’Eurovision Song Contest in partenza quest’oggi 10 maggio in Italia e con finale assoluta il prossimo sabato 14 maggio.

Fino a quando le iscrizioni aperte

Le iscrizioni alla prima edizione del FantaEurovision, come già detto, sono aperte ancora in questo martedì del via alla competizione canora ma ancora per poche ore. La possibilità di partecipare al divertente gioco è assicurata solo fino alle ore 15 odierne, non oltre. Assistiamo in effetti già ad una proroga per l’operazione che, in prima battuta, sarebbe stata possibile solo fino alla mezzanotte di ieri 9 maggio.

Per l’iscrizione sarà possibile creare un nuovo account ad hoc per il FantaEurovision, magari utile anche per edizioni successive del game, oppure più semplicemente procedere al login con un account già in proprio possesso come quello Google o Facebook.

Come funzione il FanataEurovision

Naturalmente le regole del gioco sono identiche a quelle del FantaSanremo già noto. Ogni giocatore avrà a disposizione 100 saBaudi per creare la propria squadra di artisti in gara. Al proprio team dovrà essere assegnato un capitano a scelta tra i membri del proprio gruppo. Nel corso delle serate della competizione saranno assegnati dei bonus o dei malus, ossia punti in più o in meno agli artisti nella propria squadra, in base ad una serie di avvenimenti. Si acquisirà punteggio, ad esempio, in base alla posizione in classifica pariziale o finale ma soprattutto per alcuni episodi che potrebbero avvenire durante l’esibizione come l’arrivo a dorso nudo sul palco, il ricorso a balletti, performance varie e altri peculiarità degli artisti durante lo show. Altri comportamenti, al contrario, determineranno la perdita di punti, uno su tutti l’arrivo sul palco a piedi scalzi ma molti altri ancora. Il regolamento completo del gioco è presente sul sito ufficiale di FantaEurovision.

La classifica finale degli artisti più votati al FantaEurovision sarà riportata sul sito dedicato al gioco al termine della competizione. Chi, con la sua squadra, avrà ottenuto più punti non riceverà alcun premio ma avrà la soddisfazione di aver vinto una competizione davvero originale.

