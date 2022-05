Offerta davvero incredibile su Amazon per quel che riguarda gli AirPods di seconda generazione, quelli con custodia di ricarica tramite cavo. Si tratta di auricolari di grande qualità che possono essere acquistati ad un prezzo mai visto prima su questo sito di e-commerce. C’è stato un periodo, quello legato al Black Friday, in cui questi AirPods di seconda generazione erano riusciti ad avere un costo davvero appetibile, ma ora sono stati sottoposti ad un ulteriore sconto che permette di risparmiare davvero tanto se si decide di acquistarli.

Focus sul nuovo prezzo applicato agli AirPods di seconda generazione a partire da oggi 10 maggio

Non solo AirPods Pro in offerta, dunque, contrariamente a quanto riportato pochi giorni fa. Andando più nello specifico ciò che emerge dall’offerta odierna di Amazon per questi AirPods di seconda generazione è proprio lo sconto del 34% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 149 euro. Attraverso questo sconto è possibile quest’oggi acquistare gli auricolari di stampo Apple di seconda generazione alla cifra di 98,99 euro.

Come si può ben notare il risparmio risulta essere piuttosto interessante ed anche lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto, definendo questo prodotto come l’Amazon’s choice di giornata. La disponibilità è al momento immediata, ma è opportuno affrettare i tempi d’acquisto se interessati a tale offerta, anche perché potrebbero non solo diminuire le scorte, ma anche il prezzo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Non è quindi detto che nella giornata di domani questi AirPods di seconda generazione possano ritrovarsi sempre al super prezzo proposto quest’oggi da Amazon.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

La consegna è prevista in un giorno e le spese di spedizione sono gratuite. Per quel che riguarda alcune delle caratteristiche riguardanti questi auricolari wireless di stampo Apple, segnaliamo la possibilità di affidarsi a Siri per scrivere un messaggio, scegliere la canzone che si ha intenzione di ascoltare o selezionare il contatto da chiamare. Con il semplice comando vocale non si dovrà in questo modo prendere lo smartphone in mano per effettuare tali operazioni. Il design è ergonomico, si adatta perfettamente ad ogni tipo di orecchio ed il setup è semplicissimo per tutti i dispositivi Apple. Che aspettate ad approfittare di questa super offerta che riguarda gli AirPods di seconda generazione.