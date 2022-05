Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per la serie dei Samsung Galaxy Note 20 negli Stati Uniti la scorsa settimana: adesso, l’azienda sudcoreana ha ampliato la disponibilità dell’upgrade a più mercati internazionali. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per i Samsung Galaxy Note 20 è contraddistinta dalla versione firmware N986BXXS4FVD6.

Il pacchetto OTA è stato rilasciato in Brasile, ed altri Paesi in tutto il mondo riceveranno l’upgrade entro i prossimi giorni. La patch di sicurezza di maggio 2022 risolve dozzine di vulnerabilità di una certa entità (come un po’ tutte le patch di sicurezza che vengono rilasciate mensilmente per i Samsung Galaxy). Se avete un Samsung Galaxy Note 20 di importazione brasiliana, o magari risiedete lì, potrete verificare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il colosso di Seul aveva lanciato il Samsung Galaxy Note 20 nella seconda metà del 2020 con la One UI 2.5 basata su Android 10. Ad inizio del 2021, i telefoni dotati di SPen hanno ricevuto l’upgrade alla One UI 3.0 basata su Android 11. Alla fine del 2021, infine, gli smartphone hanno potuto accogliere l’aggiornamento alla One UI 4.0 basata su Android 12.

Stiamo parlando di un dispositivo ancora molto apprezzato, che purtroppo non ha avuto alcun successore per la scelta del produttore asiatico di interrompere la serie in favore dei suoi smartphone pieghevoli, segmento in cui ha dimostrato di credere molto, anche a dispetto di prodotti che ancora riscuotevano un certo successo e che stavano continuando a funzionare in modo discreto a dispetto degli anni che passavano. Personalmente vi terrete stretto il vostro Samsung Galaxy Note 20? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

