Il 9 e 10 aprile scorso ho condotto CO-Scienza, un evento maratona di 15 ore organizzato da Michele Micheletti e Leonardo Pagni, che l’hanno raccontata così:

“CO-Scienza si è confermato come il più grande evento di qualità sui temi dell’evoluzione di coscienza e del risveglio interiore. Il tema prescelto per il 2022 è quello legato ai messaggi non palesi, quei significati che da secoli ci indicano la strada per capire chi siamo e cosa dobbiamo fare che però sono difficili da ricercare, cogliere e da interpretare correttamente. Ecco perché abbiamo scelto il frammento di Eraclito che recita proprio “La natura (verità) ama nascondersi”. Faremo questo percorso di scoperta utilizzando l’arte.

L’arte è un veicolo d’eccezione che da sempre contiene e trasporta i significati profondi dell’esistenza.

Abbiamo individuato cinque arti principali che hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi il 9 aprile: musica, pittura, cinema, letteratura ed espressività corporea. Per ognuno di questi riferimenti tre figure si sono alternate per estrarre il significato sapienziale (i frammenti a carattere evolutivo nascosti) dalla propria arte di riferimento, secondo tre diversi punti di vista: quello dello specialista (un esperto del messaggio anagogico), quello dell’addetto ai lavori (l’artista) e quello della visione scientifica (un personaggio di scienza).

Sono stati anche previsti interventi speciali che sono serviti a ribadire il tema centrale dell’evento ad opera di grandi nomi del mondo della cultura e della clinica. Il giorno 10 aprile l’evento CO-Scienza è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”.

https://www.co-scienza.it/evento-co-scienza-2022 è il sito dove iscriversi gratuitamente e ricevere i link per vedere i video integrali delle due giornate.

VIRGINIO DE MAIO racconta FilMatrix, il potere nascosto dei film

Virginio De Maio, autore e ricercatore indipendente, conosciuto in Italia come esperto dei processi di apprendimento e formazione attraverso la metafora cinematografica.

Nel 2016 ha pubblicato il bestseller “Filmatrix – Cambia la tua vita grazie al potere nascosto nei film”, distribuito anche in francese e spagnolo.

Ha inoltre avviato i progetti “Il Cinema Insegna”, “Filmanager” e appunto “Filmatrix”, grazie ai quali migliaia di persone in tutto il mondo facilitano il cambiamento personale e organizzativo, utilizzando scene tratte da film.

THOMAS TORELLI il regista che ha creato UAM.TV Un Altro Mondo

Thomas Torelli, Regista, autore e produttore indipendente. Scrive, produce e dirige diversi documentari distribuiti in tutto il mondo, tra i quali citiamo “Sangue e cemento”, “Choose Love” e “Un altro mondo”. Quest’ultimo da il nome al progetto UAM.TV, una web tv indipendente che contribuisce alla creazione di un modello sociale e culturale migliore: un altro mondo.

Thomas Torelli oltre alla sua attività di autore e regista, tiene conferenze e seminari in tutta Italia.

ALBERTO SIMONE, la felicità sul comodino

Alberto Simone è sceneggiatore, regista cinematografico, televisivo e scrittore. Laureato in psicologia, inizia la sua carriera professionale come creativo e regista pubblicitario. “Colpo di luna”, il suo primo lungometraggio uscito nel 1995, ottiene varie nomination e premi in vari concorsi. Negli anni successivi lavora come soggettista, sceneggiatore e regista, realizzando film, spot pubblicitari, documentari, tv movie e serie televisive molto popolari e di successo per RaiFiction. Come scrittore, nel 2018 ha pubblicato il best seller La felicità sul comodino, giunto all’ottava ristampa e pubblicato anche in Spagna.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com