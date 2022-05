Ci sono almeno un paio di elementi che dobbiamo prendere in considerazione oggi 9 maggio, a proposito del pagamento relativo all’assegno unico. A prescindere dal fatto che la domanda sia stata accolto o risulti ancora in istruttoria, dunque, servono alcuni approfondimenti rispetto al nostro ultimo articolo in merito, affinché la situazione sia più chiara a tutti una volta per tutte. Vediamo come stanno le cose, sfruttando un paio di feedback ufficiali forniti da INPS per coloro che, allo stato attuale, brancolano nel buio qui in Italia.

L’importanza della verifica IBAN per ricevere l’assegno unico nel corso del 2022 in Italia

Sembrava un feedback generico da parte di INPS, ma le cose non stanno così. Tra il 2021 e lo scorcio iniziale del 2022 abbiamo fatto i conti con tantissime operazioni tra banche. Acquisizioni e nuovi assetti societari che, spesso e volentieri, hanno determinato anche un cambio di IBAN per gli utenti. Da un lato, nella maggior parte dei casi non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte degli istituti nei confronti dei propri clienti. Dall’altro, le stesse persone hanno continuato a ricevere pagamenti dai propri datori di lavoro o da soggetti privati via bonifico.

Il mix tra questi due elementi, ha dato vita ad una situazione che finalmente appare più chiara. Spesso, infatti, ci si ritrova con un nuovo IBAN senza saperlo. Magari inviando fatture con il vecchio codice. Ecco perché dovete entrare oggi stesso nel vostro conto online o chiamare l’assistenza della banca. Il tutto, avendo a portata di mano il vecchio IBAN, per verificare che sia rimasto invariato. Diversamente, ottenete quello aggiornato e modificate immediatamente la vostra domanda per l’assegno unico.

Già, perché senza questo step non avrete modo di ricevere pagamenti dalla pubblica amministrazione. Neanche quello relativo all’assegno unico.