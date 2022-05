Giungono rumors interessanti sul mondo degli AirPods ed a diffonderli è l’analista di Bloomberg Mark Gurman, il quale si è focalizzato sui nuovi AirPods Pro 2 ed AirPods Max 2. In entrambi i casi si parla di seconda generazione, di modelli che si ritroveranno inevitabilmente con qualche novità di spicco da poter catturare l’attenzione dei vari utenti. All’interno della sua newsletter Power On, Gurman evidenzia come ormai gli AirPods Pro 2 siano imminenti e si parla dell’autunno come periodo più consono per il loro approdo sul mercato.

Tutte le ultime indicazioni a proposito dell’uscita dei nuovi AirPods Pro 2

Dunque, dopo le offerte dei giorni scorsi ora si guarda avanti. Questa necessità di rinnovare il modello Pro degli auricolari wireless di stampo Apple è dovuta anche al fatto che non sussistono aggiornamenti dal 2019 ed a risentirne è chiaramente la batteria. Bisogna insomma ridare spinta vitale ad un prodotto non più recentissimo che non consente lo stesso utilizzo dei primi tempi, con una batteria più soggetta ad usura. Per questo nell’autunno del 2022 potremo assistere al lancio degli AirPods Pro 2, auricolari wireless che dovrebbero presentare novità estetiche e tecniche.

Si parla da tempo di un design molto più compatto con l’eliminazione del classico stelo, come accennato già anche da Ming Chi Kuo, altro affidabile analista esperto del mondo Apple. Non solo però un nuovo design, questi AirPods Pro 2 si ritroveranno con una migliore qualità audio, grazie anche al supporto audio lossless, e ad alcune specifiche legate all’ambito salute. Probabilmente verranno integrate funzioni legate ad esempio al monitoraggio del battito cardiaco, soprattutto se si utilizza questo tipo di auricolari per l’attività sportiva.

Per quanto riguarda invece gli AirPods Max 2, Gurman non sa quando saranno rilasciati, ma diverse fonti hanno evidenziato come Apple stia lavorando a nuove colorazioni per queste cuffie over ear. Si potrebbe ipotizzare quindi delle AirPods Max 2 più colorate, ma anche ad un prezzo più basso, visto come l’attuale modello sia davvero costosissimo.