Prosegue Servant of the People su La7, la serie interpretata, diretta, ideata e sceneggiata da Zelensky, ex comico e attuale presidente ucraino. Stasera 9 maggio si conclude la prima stagione.

Si parte con l’episodio 1×19, di cui la sinossi:

Petro e Sveta cercano un modo per guadagnare qualche soldo in più. Vasiliy è ancora incerto su cosa sia successo tra lui e Matilda, quindi fa tutto il possibile per tenerla alla larga.

A seguire, l’episodio 1×20:

Dopo l’aumento dell’età pensionabile e delle tasse sull’alcol, Vasiliy deve affrontare una forte d’opposizione da parte del popolo ucraino, che organizza proteste contro di lui. Si trasferisce anche segretamente nel suo ufficio dopo essere stato cacciato dalla sua famiglia.

La serata continua con l’episodio 1×21:

Vasiliy è furioso nello scoprire che per impedire alle persone di protestare, Yuriy Ivanovich e la sua gente hanno creato una storia falsa su un meteorite che sta per colpire la Terra vicino a Kiev e distruggere l’Ucraina. Anna cerca di sedurre Vasiliy.

L’episodio 1×22:

Olha ha bisogno di un po’ di tempo per se stessa, quindi Vasiliy deve prendersi cura del figlio Dima. Tuttavia, Vasiliy ha pianificato un appuntamento con Anna, quindi lascia Dima con Tolik.

L’episodio 1×23:

È il centesimo giorno in carica di Vasiliy e viene organizzato un dibattito televisivo sui suoi tentativi di combattere la corruzione in Ucraina.

E infine l’episodio 1×24, che costituisce il finale di stagione:

Durante il dibattito televisivo, Vasiliy rivela di aver trovato prove su uno schema di corruzione che coinvolge alcuni dei più alti funzionari del governo. I poteri alti stanno progettando di assassinare Vasiliy.

Nel cast di Servant of the People, Volodymyr Zelens’kyj nei panni dell’insegnante, poi Presidente Vasiliy Goloboroďko; Stanislav Boklan è il Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

Dal 16 maggio andrà invece in onda la seconda stagione con i primi quattro episodi.

L’appuntamento con Servant of the People su La7 è a partire dalle 21:15.

