Sono stati svelati i duetti di Gemitaiz che troveremo in Eclissi, il nuovo album in uscita il 13 maggio. Il rapper ha appena annunciato la tracklist completa con tutti gli ospiti che hanno collaborato al disco in uscita.

I duetti di Gemitaiz: tracklist completa

Come ogni disco rap che si rispetti, Eclissi di Gemitaiz vanta la partecipazione di pezzi da 90 della scena contemporanea. Di seguito tutti i nomi che lo affiancheranno nella tracklist.

01 Adesso (prod. Ombra La Musica, Polezsky)

02 Ciao Baby (prod. Stabber, Mixer T)

03 Eclissi feat. Neffa (prod. PK)

04 Jorge Lorenzo feat. ASAP Ferg (prod. Frenetik&Orang3)

05 Top feat. MadMan (prod. Mixer T, PK)

06 Pornstar feat. Sfera Ebbasta (prod. Mixer T)

07 Rollin’ pt. 2 (Prod. Ombra La Musica)

08 Silenzio (prod. Mace)

09 Pochette feat. Noyz Narcos (prod. Sine)

10 K.O. feat. Coez & Marracash (prod. Gemitaiz)

11 Quando Sto Con Te (prod. Frenetik&Orang3)

12 Ogni Volta feat. Venerus (prod. Ombra La Musica)

13 Qua Con Me (prod. Grindalf, Ombra La Musica)

Nei giorni scorsi Gemitaiz ha lanciato il singolo Eclissi in featuring con Neffa per anticipare il disco. Come si nota dall’elenco, oltre ai grandi nomi della scena contemporanea il disco vanta un treno di produttori che fanno parte dell’olimpo dell’urban e del rap.

Eclissi di Gemitaiz

“Il disco verte molto sul fascino della solitudine“, ha riferito Gemitaiz quando ha annunciato il disco. Alla stessa solitudine il rapper sembra aver dedicato uno dei titoli presenti nella tracklist, Silenzio, ma solamente dopo l’uscita scopriremo se si tratterà di un concept album.

I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la scrittura di tantissimi artisti, e la solitudine è senz’altro una delle sensazioni provate durante il grande lockdown del 2020 e nel corso del distanziamento sociale imposto dai governi per preservare la salute pubblica.

Il tour

Il 18 giugno partirà il tour estivo di Gemitaiz che tornerà sul palco dopo 2 anni di rinuncia e con un disco tutto nuovo. Dopo le date della bella stagione, il rapper romano sarà ancora sul palco per il tour congiunto con MadMan insieme al quale presenteranno il disco Scatola Nera (2019), l’album nato dalla loro collaborazione.

Annunciati i duetti di Gemitaiz che troveremo in Eclissi, si riducono ancora di più i tempi di attesa per l’attesissimo nuovo album del rapper romano prima del tour che segnerà la riapertura definitiva della stagione dei concerti.