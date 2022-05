Arrivano in queste ore le prime indicazioni a proposito della patch di maggio che, dopo una lunga attesa, è stata avvistata a bordo dei Samsung Galaxy Note 10. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, partendo dal presupposto che la distribuzione del pacchetto software è scattata negli USA e non ancora in Europa. Dunque, per toccare con mano il firmware in questione qui in Italia dovremo attendere ancora qualche giorno, come abbiamo riscontrato a marzo parlandovi dell’arrivo sulla scena di One UI 4.1 per il pubblico del nostro continente.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy Note 10 negli USA

Quali sono le prime informazioni trapelate in queste ore, a proposito del nuovo aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy Note 10 che sono in commercio negli USA? Frammentarie, per forza di cose, ma alla luce del bollettino diramato nei giorni scorsi per la patch in questione, abbiamo alcuni presupposti dai quali partire questa mattina con l’analisi. Stando alle prime indicazioni di SamMobile, il firmware di cui tanto si parla oggi viene fornito con la versione firmware N97xUSQS7HVD1.

A conti fatti, l’aggiornamento include la patch di sicurezza di maggio 2022 che risolve molte vulnerabilità della privacy, senza dimenticare i passi in avanti generici fatti in termini di sicurezza. A detta della fonte, poi, potrebbe anche portare alcune correzioni di bug e miglioramenti della stabilità. Allo stato attuale, l’upgrade attualmente risulta disponibile con gli operatori Sprint e T-Mobile negli Stati Uniti. Il tutto, comunque, partendo dal presupposto che gli aggiornamenti della fotocamera promessi per la serie Galaxy Note 10 non sono ancora stati rilasciati secondo i primi feedback.

Staremo a vedere se ci saranno novità extra al momento del rilascio del suddetto aggiornamento per i Samsung Galaxy Note 10 qui in Italia.