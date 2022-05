Pronto all’arrivo sul mercato un nuovo dispositivo OnePlus con nome in codice Reeves , che è adesso già in fase di test: molto probabilmente si chiamerà OnePlus Pad. Il colosso cinese negli ultimi due mesi è stato molto attivo nel lancio di smartphone ed accessori in India, Cina e nel mercato globale in generale. Peraltro, si vocifera che la società cinese lancerà almeno un nuovo dispositivo Nord ogni mese in futuro. Il produttore dovrebbe presto lanciare il OnePlus 10, il OnePlus Watch 2 ed entrare per la prima volta anche nel mercato dei tablet con il OnePlus Pad. Insomma, pare che il debutto sia ormai vicino, soprattutto se pensiamo che il dispositivo è stato perfino registrato dall’EUIPO la scorsa estate. Il suo lancio è previsto nella seconda metà del 2022.

Adesso una nuova fase di test del presunto dispositivo OnePlus Pad pare essere finalmente partita. Secondo alcuni rumors, OnePlus starebbe testando il nuovo tablet, il cui nome in codice, come appreso in apertura, è OnePlus Reeves. Considerato che i test del dispositivo sono già iniziati, possiamo aspettarci che venga lanciato presto anche in più mercati. Sebbene i dettagli del tablet siano limitati, per il momento, le indiscrezioni sia attuali che passate ci forniscono qualche indicazione sulle probabili specifiche tecniche.

Il device dovrebbe sfoggiare un display OLED da 12,4 pollici FHD+ (anche se altre fonti sostengono che si tratti di un LCD da 10,95 pollici), il processore Qualcomm Snapdragon 865 con 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Poi ancora il sistema operativo adottato dovrebbe essere Android 12L, progettato specificamente per i tablet, la batteria dovrebbe avere una capacità da 10090mAh con ricarica rapida a 45W. Il tablet integrerà probabilmente una doppia fotocamera posteriore da 13MP + 5MP (anche se il secondo sensore resta in dubbio) ed una fotocamera anteriore da 8MP. Tuttavia, i dettagli tecnici sopra elencati non sono ufficiali e quindi soggetti a modificazioni.

