Ci siamo: è arrivata la settimana dell’Eurovision Song Contest 2022. L’evento è nel pieno del suo svolgimento dopo la cerimonia di apertura del Turquoise Carpet di Torino che ha visto sfilare tutti i cantanti in gara per i rispettivi Paesi di origine.

Eurovision 2022 sarà trasmesso in diretta su Rai1 nelle quattro serate che pongono l’evento musicale internazionale più atteso, che quest’anno si svolge in Italia dopo il trionfo dei Maneskin dello scorso anno. E proprio il gruppo di Damiano David è atteso tra gli ospiti dello show.

Si parte martedì 10 con la prima semifinale in diretta TV, si prosegue con la seconda semifinale di giovedì 12 maggio per terminare con la finale in diretta su Rai1 sabato 14 maggio, che costringe Amici di Maria De Filippi a slittare.

Alla conduzione ci sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico guideranno invece il pubblico italiano alla scoperta del programma.

Martedì 10 maggio

Prima Semifinale in diretta su Rai1 dalle ore 20.30 alle ore 23.15.

Ospiti: Diodato, Dardust, Sylvia Catasta.

Si esibiscono anche Italia e Francia, fuori gara.

In diretta da Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico guideranno il pubblico italiano alla scoperta di Eurovision 2022 dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino; commenteranno le due Semifinali dell’Eurovision Song Contest condotte da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Paesi in gara:

1- Albania: Ronela Hajati con il brano ‘Sekret’;

2- Lettonia: Citi Zeni con ‘Eat Your Salad’;

3 – Lituania: Monika Liu con ‘Sentimentai’;

4 – Svizzera: Marius Bear con ‘Boys Do Cry;

5 – Slovenia: LPS con ‘Disko’;

6 – Ucraina: Kalush Orchestra con ‘Stefania’;

7 – Bulgaria: ‘Intelligent Music Project’ con ‘Intention’;

8 – Paesi Bassi: S10 con ‘De diepte’;

9 – Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’;

10 – Portogallo: Maro con ‘Saudade, Saudade’;

11 – Croazia: Mia Dimsic con ‘Guilty Pleasure’;

12 – Danimarca: Reddi con ‘The Show’;

13 – Austria: Lum!X feat. Pia Maria con ‘Halo’;

14 – Islanda: Systur con ‘Meo haekkandi sól’;

15 – Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die Together’;

16 – Norvegia: Subwoolfer con ‘Give That Wolf a banana’;

17 – Armenia: Rosa Linn con ‘Snap’.

Giovedì 12 maggio

Seconda Semifinale in diretta su Rai1 dalle ore 20.30 alle ore 23.15.

In diretta da Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico guideranno il pubblico italiano alla scoperta di Eurovision 2022 dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino; commenteranno le due Semifinali dell’Eurovision Song Contest condotte da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.



Ospiti: Il Volo.

Paesi in gara:

1- Finlandia: The Rasmus con il brano ‘Jezebel’;

2 – Israele: Michael Ben David con ‘I.M’;

3 – Serbia: Konstrakta con ‘In corpore sano’;

4 – Azerbaijan: Nadir Rustaemli con ‘Fade To Black’;

5 – Georgia: Circus Mircus con ‘Lock Me In’;

6 – Malta: Emma Muscat con ‘I Am What I Am’;

7 – San Marino: Achille Lauro con ‘Stripper’;

8 – Australia: Sheldon Riley con ‘Not The Same’;

9 – Cipro: Andromache con ‘Ela’;

10 – Irlanda: Brooke Scullion con ‘That’s Rich’;

11 – Macedonia del Nord con Andrea con ‘Circles’;

12 – Estonia: Stefan con ‘Hope’;

13 – Romania: WRS con ‘Llamame’;

14 – Polonia: Ochman con ‘River’;

15 – Montenegro: Vladana con ‘Breathe’;

16 – Belgio: Jérémie Makiese con ‘Miss You’;

17 – Svezia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’;

18 – Repubblica Ceca: We Are Domi con ‘Lights Off’.

Sabato 14 maggio

Finale di Eurovision Song Contest 2022 in diretta su Rai1 dalle ore 20.30 alle ore 23.15.

Ospiti: Maneskin.

In diretta da Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico guideranno il pubblico italiano alla scoperta di Eurovision 2022 dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino; conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Conosceremo in diretta su Rai1 il vincitore di Eurovision 2022.

