Arrivano alcuni riscontri importanti per quanto riguarda i residui biglietti per finale di Coppa Italia, con Juventus-Inter sempre più attesa dai tifosi delle due squadre. Al di là del fatto che le due compagini non riusciranno a gioire in campionato (matematicamente per i bianconeri, al 90% per i nerazzurri), la rivalità tra le due squadre per forza di cose rende interessante ed appetibile l’appuntamento di mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo alcune anticipazioni fornite durante il fine settimana con un altro articolo, ci sono altri dettagli da aggiungere per il pubblico.

Ulteriori indicazioni a proposito dei biglietti per finale di Coppa Italia Juventus-Inter il 9 maggio

Un apparente sold out, come si nota sul sito di Vivaticket, ma la partita della prevendita per quanto concerne i biglietti per finale di Coppa Italia non è ancora chiusa. Nello specifico, i tifosi nerazzurri insieme a quelli della Juventus hanno polverizzato i ticket disponibili a prezzi più accessibili per curve e distinti. Dunque, potrebbero esserci residue disponibilità coi posti più cari. Come tutti sanno, la tribuna Monte Mario costa 190 euro, ma qualcosa proprio in questo settore potrebbe sbloccarsi nel corso delle prossime ore.

Ci sono voci secondo cui un limitato quantitativo nell’ordine di circa 100 tagliandi sarà disponibile entro la giornata di oggi. Cosa stanno aspettando coi biglietti per finale di Coppa Italia per lanciare le residue disponibilità? In pratica, Inter e Juve dovrebbero liberare nelle prossime ore alcuni posti riservati ai partner e restituito i pochi resi.

Dunque, sarà molto importante monitorare il sito Vivaticket oggi, per tutti i tifosi che intendono assicurarsi biglietti per finale di Coppa Italia, visto che per Juventus-Inter dovrebbe passare un ultimo treno virtuale proprio nella giornata di lunedì. Fateci sapere, qualora doveste trovarli nelle prossime ore.

