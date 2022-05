Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, al prezzo che potrebbe essere fissato per l’iPhone 14 Max. Già, perché dopo le indiscrezioni su scheda tecnica e look che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un altro articolo, occorre assolutamente concentrarsi sulle prossime mosse di Apple. In particolare, dopo due anni di Covid e pandemia tutti i produttori di device stanno adottando nuove politiche commerciali. Ecco perché sono a dir poco interessanti le indiscrezioni trapelate in queste ore in merito alle possibili valutazioni aziendali nei prossimi mesi.

Nuove voci sul prezzo dell’iPhone 14 Max al momento dell’uscita sul mercato a settembre

In quale direzione stanno andando le voci oggi 9 maggio? Secondo quanto riportato da India Today, con ogni probabilità l’iPhone 14 Max avrà un prezzo di 899 dollari al momento del suo lancio sul mercato. Indicazioni incoraggianti anche per l’Europa ed ovviamente per l’Italia, dove la strategia di marketing adottata da Apple potrebbe essere più aggressiva rispetto a quello che abbiamo osservato negli ultimi anni. Siamo solo nella fase delle indiscrezioni, ma il trend che stiamo osservando in questo mercato appare abbastanza chiaro.

Il prezzo trapelato suggerisce che Apple possa semplicemente sostituire la versione mini con un iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici più grande. Una strategia dettata anche dalle vendite registrate in questi mesi. La società di Cupertino probabilmente offrirà al pubblico una versione del device con spazio di archiviazione pari a 128 GB per quanto riguarda il modello base, il che darebbe continuità al percorso intrapreso da Apple con il lancio della serie iPhone 13.

Le indiscrezioni del giorno affermano anche che il modello base verrà commercializzato con 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Ricordate che nulla risulti ad oggi ufficialmente confermato per l’iPhone 14 Max.

