Per il Samsung Galaxy S23 cominciamo a racimolare qualche informazione utile e molto interessante. Quella odierna riguarda la fotocamera principale del prossimo top di gamma da ben 200 MP. Non che sia la prima volta che il produttore lanci un sensore di questo tipo (già è successo nel 2021), ma il risultato hardware dovrebbe essere del tutto diverso.

Lo sviluppo del nuovo sensore per la fotocamera per il prossimo Samsung Galaxy S23 sarebbe del tutto completato, come ci comunica anche SamMobile. La fase in partenza sarebbe ora quella della ricerca dei fornitori per la produzione. L’approvvigionamento delle quantità necessarie della componente spetterebbe per il 70% a Samsung Electro-Mechanics e per il 30% a Samsung Electronics e altri partner non meglio specificati.

Il sensore del tutto nuovo pensato per il Samsung Galaxy S23 sarà l’ISOCELL HP3, cosa ben diversa dalla componente HP1 già lanciata dallo stesso produttore. Si tratterebbe, prima di tutto, di una versione più aggiornata e ottimizzata in termini di prestazioni. Per quanto non abbiamo ancora i dettagli tecnici della componente software, possiamo intanto ricordare le specifiche del sensore HP1 che può registrare video 8K e 4K e vanta funzionalità come HDR avanzato e messa a fuoco automatica Double Super Phase Detection. Rispetto a questo innegabile buon punto di partenza, gli sviluppatori non potranno che aver fatto qualcosa di ancora più performante.

Prima che il Samsung Galaxy S23 veda la luce, passerà decisamente del tempo. La prossima serie top di gamma (sempre in 3 varianti standard, Plus e Ultra) non arriverà prima dell’inizio del prossimo anno. Se dovesse essere confermata la tempistica degli attuali S22, un’eventuale keynote si svolgerebbe ad inizio febbraio, al massimo a fine gennaio. Fino ad allora, insomma, non mancheranno copiose indiscrezioni in rete da fonti più o meno autorevoli. Non mancheranno di essere discusse su queste pagine.

