Le playlist sono senza ombra di dubbio una delle parti più importanti dell’angolo riservato alla scoperta di YouTube Music: Google adesso si è messo a lavoro per testare una grande riprogettazione dell’interfaccia utente sui dispositivi mobili. Infatti, con la versione più recente del servizio di streaming musicale sviluppato da YouTube, nel momento in cui verrà installata sullo smartphone o sul tablet, si potranno visualizzare diverse informazioni della sezione una volta che si accederà ad una qualsiasi playlist.

Quando si apre la playlist di YouTube Music, le prime due righe indicano chi l’ha creata e la data dell’ultimo aggiornamento. La copertina viene visualizzata con l’immagine dell’artista messa in evidenza a sinistra ed il testo compare verticalmente a destra, mentre il logo circolare del servizio di streaming musicale si trova nell’angolo in alto a sinistra. Si ottiene, inoltre, il nome della playlist in una dimensione del carattere più grande, così come la descrizione. Tutti i pulsanti (posizionati all’interno di cerchi) vengono visualizzati su un’unica riga e con le seguenti opzioni: scarica, aggiungi alla libreria, riproduci, condividi e il menu di overflow. La nuova interfaccia utente comporta anche la rimozione del pulsante Shuffle. Fino ad ora, solamente un utente (francese) ha ricevuto questa riprogettazione della playlist di YouTube Music su un tablet (precisamente il Samsung Galaxy Tab A7).

Per il momento, ancora non è chiaro se si tratti solo dei primi test o se il nuovo look sia destinato esclusivamente alle playlist. Questo rinnovamento si applicherà presumibilmente anche alle playlist generate dalla community ed a quelle personalizzate per gli utenti, che vengono create tramite algoritmo. Ora come ora, non è giunta alcuna notizia ufficiale circa i tempi di rilascio globale. Insomma, non ci resta che attendere maggiori dettagli in merito e che la nuova versione di YouTube Music di Google venga rilasciata sugli store per prodotti Android e iOS.

