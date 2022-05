Qual è il pensiero di J-Ax su Fedez? Alessandro Aleotti è uno dei tanti split vissuti da Federico Lucia, che in passato ha interrotto anche la collaborazione con Fabio Rovazzi e oggi festeggia il successo di Disumano, la riabilitazione dopo l’intervento e continua la sua attività di influencer e mattatore dei social. In passato i due rapper hanno collaborato nel disco Comunisti Col Rolex (2017) e hanno condiviso iniziative e concerti. Oggi le loro strade sono separate, cos’è successo?

Dagli Articolo 31 a Di Sana Pianta

J-Ax si è raccontato nel podcast One More Time di Luca Casadei e ha rilasciato tante dichiarazioni e raccontato tanti aneddoti. In primo luogo, quel brutto periodo in cui ha sofferto di mutismo selettivo a causa delle vessazioni dei bulli. Milano gli ha salvato la vita dopo tanti anni a vivere la provincia: “Una città più inclusiva”, dice J-Ax del capoluogo lombardo.

Il giovanissimo Alessandro scopre il rap e improvvisa sulle musiche dei DJ in discoteca, ma sono gli anni della house e il pubblico non gradisce. In un locale, tuttavia, DJ Vladimiro gli fa conoscere suo fratello DJ Jad, e vengono gettate le basi degli Articolo 31.

Dopo gli Articolo 31 arriva il debutto solita con Di Sana Pianta (2006), un progetto nel quale avevano credono tutti ma che non raggiunge le aspettative. Da quel momento inizia un declino:

“La casa discografica mi disse: ‘Non vogliamo più sentir parlare di te’, mi mandarono a fare i concerti nelle sagre di paese. Iniziai a drogarmi come un pazzo, stetti malissimo”.

J-Ax su Fedez

La curiosità è tutta sul pensiero di J-Ax su Fedez, quel duo che sembrava vivere un rapporto idilliaco ma che in poco tempo si è sciolto come neve al sole. Sulla loro separazione si sono fatte tante speculazioni, ora Alessandro Aleotti prova a rimettere ordine:

“Io odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Il mio terapista l’ha definita come una sindrome dell’agente segreto. Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia“.

Uno split dovuto alle prospettive imprenditoriali di Federico Lucia? Come spiegato da J-Ax, tra lui e Fedez non c’è stato alcun conflitto, piuttosto un’incompatibilità sulla strada da seguire.